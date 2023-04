Kontrowersje po ćwiczeniach poznańskiej policji. Chodzi o strój „terrorystki”

Od poniedziałku w Polsce trwają ćwiczenia antyterrorystyczne Wolf-Ram-23 z udziałem FBI, o czym codziennie w swoich komunikatach przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwsze dwa epizody odbywały się w Warszawskim metrze, a ostatnie, środowe, rozłożone były na pościg po kilku województwach. Uwagę internautów przykuły jednak zdjęcia z wtorkowych ćwiczeń odbywających się w Poznaniu.

„Te zdjęcia świadczą o braku profesjonalizmu”

Na zdjęciach opublikowanych przez wielkopolską policję wyraźnie przedstawiona była postać terrorystki – muzułmanki ubranej w hidżab. Sprawę skomentował m.in. zajmujący się prawami człowieka Rafał Sokół. „Przyznam, że jestem zbulwersowany zdjęciami z ćwiczeń Wolf-Ram-23. Abstrahując od kseno- i islamofobicznej natury scenariusza, chyba już minęły czasy, w których ktokolwiek wierzy, że tak wygląda terrorysta…” – napisał na Twitterze Sokół. „Te zdjęcia świadczą o braku profesjonalizmu” – odpowiedział mu inny internauta.

„Jesteście islamofobami”

Na problem pogłębiania stereotypów zwrócili również uwagę internauci w komentarzach na facebookowym profilu wielkopolskiej policji.

„To skandaliczne, że jesteście islamofobami” – napisała jedna z internautek. „To nie jest dno. To już zaawansowane odwierty” – skomentowała inna. Komentujący zaczęli także nawoływać to zgłaszania postu administracji serwisu jako „propagującego nienawiść na tle religijnym.

Oberwało się również komendantowi głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi. „Lepiej komendant by pasował z granatnikiem. Mało komendy nie wysadził to przećwiczycie” – zażartowała jedna z internautek.

„Jako Pola i muzułmanka wyrażam sprzeciw”

Zdjęcia z ćwiczeń poznańskiej policji trafiły również do mieszkających w Polsce muzułmanów. „Jak mam się teraz czuć jako muzułmanka w Polsce? I tak mamy tu ciężko. Czy nie przyszło wam do głowy jaką krzywdę nam zrobicie? WSTYD, że powielacie krzywdzące stereotypy, jakby mało w Polsce było rasizmu” – zwrócił się do policji komentująca kobieta.

„Jako Polka i muzułmanka wyrażam sprzeciw! Wy sobie nie zdajecie sprawy co robicie! Zgłoszenia od prześladowanych w Polsce muzułmanów są ignorowane, a po takiej narracji znowu się nasilą prześladowania i groźby” – dodała inna internautka.

