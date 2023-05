Rosjanie przechwycili polski samolot. Zdecydowana reakcja NATO

W reakcji na rosyjską prowokację nad Morzem Czarnym, NATO podjęło zdecydowane kroki, o czym poinformowano w komunikacie służb prasowych Sojuszu. „Pododdziały NATO Air Policing zostały postawione w stan najwyższej gotowości w odpowiedzi na niebezpieczne zachowanie rosyjskiego samolotu wojskowego w pobliżu polskiego samolotu nad Morzem Czarnym w pobliżu Rumunii. NATO pozostaje czujne” – czytamy w oświadczeniu.

W rozmowie z portalem RMF24.pl ekspert Robert Pszczel podkreślał, że to wyjątkowo poważne podejście do całego incydentu. Wieloletni pracownik NATO i były szef misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w Moskwie podkreślał, że od teraz nieuzbrojone samoloty Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej będą pod o wiele uważniejszą obserwacją Paktu Północnoatlantyckiego.

Rosyjska prowokacja, wymierzona w polski samolot

Straż Graniczna przekazała, że w czasie lotu patrolowego polskiego samolotu nad Morzem Czarnym, doszło do niebezpiecznego incydentu. Na teren operacyjny misji prowadzonej przez Frontex wtargnął nagle rosyjski Su-35, który wykonywał agresywne manewry. W efekcie doszło do poważnych turbulencji. Pięcioosobowa załoga polskiego samolotu utraciła nad nim kontrolę i straciła wysokość. Ostatecznie pilotom udało się bezpiecznie wylądować.

Rzecznik rządu przekazał w rozmowie z Polsat News, że załoga polskiego samolotu nie ucierpiała w wyniku niebezpiecznego incydentu. Piotr Muller tłumaczył, że w ramach Frontexu, który zajmuje się ochroną unijnych granic, prowadzone są różne misje. Właśnie w jednej z takich misji brał udział polski Turbolet.

– W czasie misji doszło do sytuacji, kiedy jeden z rosyjskich myśliwców zbliżył się do polskiego samolotu. Była to raczej zaplanowana prowokacja ze strony Rosji. Widzimy, że Rosja ma na celu skupianie uwagi międzynarodowej na tego typu prowokacjach – ocenił polityk PiS.

