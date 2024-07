Rosyjscy propagandyści nie odpuszczają. „Kamala Harris diabłem w czystej postaci”

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. O swojej decyzji poinformował w oficjalnym oświadczeniu. Jeszcze w tym samym dniu przekazał, że nową kandydatką Partii Demokratycznej będzie wiceprezydent USA Kamala Harris.

Kamala Harris celem ataków rosyjskich propagandystów

Stanowisko głowy państwa wywołało natychmiastową reakcję rosyjskich propagandystów, którzy od kilku dni nieustannie atakują Harris w swoich programach. – Kamala z przyciskiem nuklearnym jest gorsza niż małpa z granatem – powiedział na antenie rosyjskiej telewizji państwowej Andriej Sidorow z wydziału polityki globalnej na Uniwersytecie Moskiewskim.

Prowadzący program Władimir Sołowjow nazwał wiceprezydent USA „wesołą chichotką” i pokazał nagranie, w którym Donald Trump stwierdził, że jej śmiech wskazuje na to, że jest szalona. Następnie wyświetlono zestawienie różnych sytuacji, w których Harris z czegoś się śmiała, nie podając kontekstu.

Propagandyści o sytuacji w USA. Uderzają w wiceprezydent

W innym programie Oleg Matwiejczew, rosyjski polityk i deputowany do Dumy Państwowej, powiedział, że Harris „jest destylowanym złem”. – O ile Biden kiedyś zostawił coś, że tak powiem, ze starej konserwatywnej Ameryki (…), choć to wszystko już poszło w zapomnienie, to Harris jest oczywiście diabłem w czystej postaci – kontynuował.

Propagandysta stwierdził, że wiceprezydent zawsze sprawia wrażenie cichej i pozytywnej kobiety. – Diabeł bez rogów, nie z kopytami. To po prostu ten rodzaj diabła, który mówi „w porządku” z białymi zębami – kontynuował. – Jest socjalistką w duchu zabierania wszystkiego i dzielenia się tym, rozdawania wszystkiego biednym i tak dalej. To jest jej program gospodarczy – podsumował Matwiejczew w rosyjskim, propagandowym programie.

