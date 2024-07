Czy koszmar z dokumentu Netflixa mógłby się wydarzyć w Polsce? Cała prawda o bankach spermy

Każda klinika, która przyjmuje dawcę spermy, za każdym razem, gdy użyje jego materiału genetycznego, musi wpisać to do bazy i kolejno raportować ciąże. Zgodnie z ustawą możemy tego materiału używać do 10 urodzenia. Trzeba pamiętać, że zdarzają się pary, które marzą np. o dwójce dzieci i chcą skorzystać ze spermy tego samego dawcy – wyjaśnia Małgorzata Budziarska, międzyoddziałowa koordynatorka programów dawstwa i biorstwa w Klinikach INVICTA. Czy ekspertka obawia się, że pokłosiem głośnego dokumentu filmu Netflixa będzie narastający strach par przed skorzystaniem z banku spermy? – To byłby najgorszy scenariusz dla par, które potrzebują takiego wsparcia – mówi.

W serwisie Netflix można obejrzeć szokujący dokument pt. „Mężczyzna z 1000 dzieci”, opowiadający historię rodzin, które dowiadują się, że dawca spermy, któremu zaufały, jest ojcem nawet tysiąca dzieci żyjących na całym świecie.

Holender, bohater dokumentu, oddawał spermę „prywatnie”, bezpośrednio kontaktując się z biorczyniami, ale był też dawcą spermy zarejestrowanym w wielu bankach w Europie.

Jednym z takich banków był Cryos. Co ciekawe, duński potentat na pytanie „Wprost”, ile Polek zamawia spermę z dostawą do domu, już siedem lat temu odpowiadał: – Prawie codziennie wysyłamy do Polski nasz zestaw. Dla przykładu, w ubiegłym tygodniu paczki ze spermą do domowej inseminacji były wysyłane dwukrotnie do Gdańska i Łodzi, a także do Kutna, Białegostoku i Szczecina.

Można przypuszczać, że dziś zestawów do domowej inseminacji wysyłanych do Polski jest więcej.

Z ekspertką zajmująca się dawstwem w Polsce rozmawiam o tym, czy sytuacja rodem z dokumentu Netflixa mogłaby się zdarzyć i u nas; jak chronione są biorczynie, kobiety które marzą o dzieciach; oraz czy pary jednopłciowe skazane są na korzystanie ze spermy z „czarnego rynku”. Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Widziała pani nowy dokument Netflixa o nałogowym dawcy spermy, który może być ojcem nawet 1000 dzieci na całym świecie? Małgorzata Budziarska: Tak. Chciałabym, wychodząc od tej historii, dowiedzieć się, jak wygląda procedura dawstwa spermy w Polsce. Jak jest regulowana? Czy sytuacja opisywana w dokumencie, do której doszło w nieodległej przecież Holandii, mogłaby się u nas zdarzyć? Nie może się wydarzyć. Po pierwsze: materiał od dawców musi spełniać określone normy. Mamy ustawę z 2015 roku, która definiuje, jak dawca powinien być kwalifikowany. Głównie są to kryteria dotyczące zdrowia, badań infekcyjnych, ale my jako bank dodatkowo mamy wewnętrzne obostrzenia dotyczące wieku dawcy. Kwalifikację na dawcę mogą przejść mężczyźni między 18. a 32. rokiem życia. Wykonujemy również badania genetyczne oprócz ustawowo wymaganych. Na stronie czytałam, że liczy się np. BMI pomiędzy 17,5 – 30. Tak. Kolejna kwestia jest taka, że ustawa określa też anonimowość dawców i biorców w całym procesie.