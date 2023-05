Dzień Matki w Polsce i na świecie. Wszystko, co musisz wiedzieć o tym wyjątkowym święcie

Dzień Matki w Polsce i na świecie

W Polsce Dzień Matki obchodzimy tradycyjnie 26 maja. Początki tego wyjątkowego święta sięgają 1914 roku – to właśnie wtedy w Krakowie po raz pierwszy zorganizowano święto ku czci naszych mam. Początkowo jego data była ruchoma – dopiero od 1923 roku ustanowiono stałą datę.

Dzień Matki jest celebrowany nie tylko w Polsce. To święto znajdziemy w kalendarzach w blisko 140 krajach świata. Aż w 63 państwach jest obchodzone w drugą niedzielę maja. W niektórych państwach m.in. w Wietnamie czy Bułgarii rolę Dnia Matki pełni Dzień Kobiet. W Irlandii obchody przypadają na czwartą niedzielę Wielkiego Postu a w Norwegii w drugą niedzielę lutego. Gruzini świętują 3 marca a obywatele Egiptu 21 marca.

Jak obchodzi się Dzień Matki na świecie?

Dzień Matki jest świętem mocno rodzinnym. Dzieci w tym czasie przygotowują drobne upominki dla swoich mam. Przeważnie są to laurki, kartki z życzeniami i papierowe kwiaty. Dorosłe dzieci składają życzenia i obdarowują swoje matki drobnymi upominkami. Zwykle są to kwiaty, słodycze, kosmetyki czy biżuteria. Niektórzy również decydują się podarować bilety do kina czy spa.

W wielu innych krajach Dzień Matki stał się mocno skomercjalizowany. Niektóre z nich zachowały jednak swoje tradycje, utrzymywane do dzisiaj.

W Hiszpanii święto matki jest mocno związane z religią. Maj w tym kraju jest bowiem miesiącem maryjnym. Co więcej, aż do 1965 roku Dzień Matki obchodzono 8 grudnia, a więc w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki jest świętem narodowym. Tego dnia zwyczajowo mieszkańcy wywieszają flagi narodowe.

Z kolei w Tajlandii w Dzień Matki dzieci chcąc okazać miłość, klękają przed rodzicielkami, wręczając im kwiaty jaśminu. W RPA oznaką szacunku dla mam jest ubranie czerwonych i różowych strojów. Ciekawe tradycje ma także Serbia, gdzie popularne jest tzw. łóżkowe więzienie. Mamy nie mogą wstać z łóżka do momentu aż nie obdarują swoich pociech słodyczami.

Czego możemy życzyć na Dzień Matki?

Nie zawsze jesteśmy w stanie spędzić czas ze swoimi matkami. Liczy się jednak pamięć. Dlatego też wiele osób dzwoni do swoich matek, składając im szczere życzenia. Dziękujemy im wtedy za ich poświęcenie i wspominamy momenty, w których były dla nas największym wsparciem.

W Dniu Matki życzymy naszym mamom zazwyczaj dużo szczęścia, zdrowia i uśmiechu na twarzy. Chcemy, aby spełniły się wszystkie ich marzenia i żeby miały wokół siebie kochających ludzi.

Czytaj też:

Idealne oferty na Dzień Matki. Te produkty to prawdziwe hityCzytaj też:

Jaki upominek wybrać na Dzień Mamy? Znajdź prezent wyjątkowy i praktyczny