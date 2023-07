Mariusz Błaszczak o bateriach Patriot w Polsce. „Będą przynajmniej do końca roku”

Mariusz Błaszczak spotkał się w Zamościu ze swoim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem. – Rozmawialiśmy na temat naszej współpracy dwustronnej, w formacie NATO i Unii Europejskiej oraz Grupy Kontraktowej ds. Ukrainy. Widzimy się regularnie w Ramstein albo w formie wideokonferencji i tam wymieniamy się poglądami dotyczącymi wsparcia dla Ukrainy – zaczął na początku szef polskiego MON.

Mariusz Błaszczak o bateriach Patriot i zagrożeniach ze strony Rosji

Minister obrony narodowej przyznał, że „doceniamy obecność baterii Patriot na ziemi polskiej”. Dodał, że to z Polski dostarczany jest sprzęt dla Ukrainy. Błaszczak wspomniał o zagrożeniach rosyjskich. Wymienił m.in. ujawnienie rosyjskiego szpiega przez ABW, podporządkowanie Białorusi przez Rosję, przesłanie broni jądrowej czy zbieranie się tam Grupy Wagnera.

– To tylko pokazuje, że te zagrożenia są wciąż aktualne. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby niemiecki Patriot był w Polsce przynajmniej do końca tego roku – podsumował Błaszczak. Szef MON zakończył, że rozmawiano także o współpracy przemysłowej. Błaszczak nawiązał do problemów ws. utworzenia centrum serwisowego dla leopardów używanych w Ukrainie. Zapewnił, że zidentyfikowali trzy punkty i już jeden z nich udało się rozwiązać.

Boris Pistorius o współpracy Polski i Niemiec w kontekście pomocy Ukrainie

Z kolei Pistorius podkreślił, że Niemcy razem z Polską poczuwają się do pomocy Ukrainie. Zaznaczył, że jego kraj jest już drugim największym państwem wspierającym Ukrainę po USA. Niemiecki minister obrony wyraził nadzieję, że uda się dojść do porozumienia ws. hubu naprawczego w ciągu 10 najbliższych dni. Stwierdził, że trzeba zwrócić uwagę m.in. na kwestię odstraszania i planów obrony. Pistorius chciałby też dołączenia Szwecji do NATO oraz wspomniał o wadze szczytu w Wilnie.

