Nadciągają burze z gradem. Wydano alert RCB dla 12 województw

„Uwaga! Dziś (5.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”. – taką wiadomość SMS otrzymali w środę mieszkańcy 12 województw Polski. Sprawdźmy, jak przygotować się na tak niebezpieczną pogodę i w jakich regionach się ona pojawi.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

IMGW już we wtorek, 4 lipca wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Alerty drugiego stopnia obowiązywać mają przez całą środę. W tym czasie może spaść do 60 l/mkw deszczu, a wiatr zawieje z prędkością nawet do 115 km/h. Oprócz tego lokalnie może spaść grad. Jednak według IMGW, zagrożenie pojawi się w 14 z 16 województw. Pominięte zostało tylko Podlasie i Lubelszczyzna.

Kto otrzymał alert RCB?

Komunikat został wysłany do wszystkich w województwach:



opolskim;

małopolskim (w niektórych powiatach);

śląskim;

świętokrzyskim (w niektórych powiatach);

dolnośląskim;

mazowieckim (w niektórych powiatach);

wielkopolskim;

lubuskim;

łódzkim;

zachodniopomorskim;

kujawsko-pomorskim;

pomorskim.

Co robić po otrzymaniu SMS?

Alerty RCB wysyłane są tylko w wyjątkowych sytuacjach. Są nimi momenty, kiedy istnieje realne ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia. Gdy już je otrzymamy, powinniśmy stosować się do zawartych w nich zaleceń.

Zabezpieczmy rzeczy, które może porwać wiatr. Zabierzmy wszystkie kwiatki, hulajnogi i inne przedmioty do pomieszczenia. Jeśli możemy, zostańmy w domu. Dokładnie zamknijmy wszystkie drzwi i okna.

Jeśli konieczne jest opuszczenie gospodarstwa, również bądźmy ostrożni. Jadąc samochodem, starajmy się nie parkować przy drzewach. Przy silnym wietrze mogą łamać się konary, spadając i uszkadzając nasz pojazd. Starajmy się unikać otwartych przestrzeni. W trakcie burzy nie kryjmy się pod drzewami i nie dotykajmy metalowych elementów.

