Kim jest Grzegorz Ryś, nowy polski kardynał? W Bazylice Mariackiej w Krakowie żegnały go tłumy

Przypomnijmy: w ubiegłą niedzielę, 9 lipca, podczas spotkania z wiernymi po zakończeniu modlitwy Anioł Pański papież Franciszek ogłosił 21 nominacji kardynalskich.

Najwyższa godność kościelna po papieżu

Wśród nich znalazł się nasz rodak – metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Ceremonia podniesienia nominowanych do godności kardynalskiej odbędzie się 30 września w Watykanie.

Warto dodać, że kardynalat jest najwyższą po papieżu godnością kościelną w Kościele Katolickim. Kardynałowie z całego świata tworzą Kolegium Kardynałów, które wspomaga papieża w kierowaniu Kościołem.

Kolegium Kardynałów dokonuje również wyboru nowego następcy św. Piotra na tronie papieskim. Pamiętajmy jednak, że czynne prawo wyborcze w konklawe jest ograniczone wiekowo – przysługuje kardynałom, którzy nie ukończyli 80 roku życia.

Abp Grzegorz Ryś jest doktorem habilitowanym

Arcybiskup Grzegorz Ryś ma 59 lat. Urodził się 9 lutego 1959 r. w Krakowie. W 1982 r. wstąpił do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. W trakcie formacji odbył równolegle dwa kierunki studiów – teologiczne i historyczne – na Papieskiej Akademii Teologicznej

Po sześciu latach studiów i formacji, tj. 1988 r. przyjął w Katedrze Wawelskiej święcenia kapłańskie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz parafii pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach w powiecie oświęcimskim.

Już rok później, w 1989 r. został zatrudniony na wspomnianej uczelni i rozpoczął studia doktoranckie. Doktorat z nauk teologicznych obronił w 1994 r. na podstawie dysertacji „Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich. Próba typologii”. W 2002 r. uzyskał habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy „Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby Wielkiej Schizmy”.

Opublikował dotychczas ponad 40 książek – zarówno tych o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym. Wśród nich znajdują się m.in. „Weź i słuchaj. O Piśmie, które staje się Słowem”, „Wiara z lewej, prawej i bożej strony”, „Rozmowy od serca do Serca. Kazania arcybiskupa”, „Brat Albert. Inspiracje”, „Moc wiary” czy „Moc wolności”.

Abp Grzegorz Ryś: praca naukowa i działalność duszpasterska

Abp Grzegorz Ryś był dotychczas m.in. dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie (2004–2007), rektorem krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego (2007-2011) czy przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski (2011-2021).

Ponadto, był kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu, a następnie Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej na Papieskiej Akademii Teologiczne, przekształconej w 2009 r. w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (2005-2017). Działał na rzecz dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, a także z niewierzącymi.

Łączył pracę naukową z działalnością duszpasterską. Był zaangażowany w działalność takich wspólnot jak np. Ruch Światło-Życie, Droga Neokatechumenalna, Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz namARKA. Przez ćwierć wieku był także przewodnikiem jednej z grup Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

W 2011 r. otrzymał z rąk kardynała Stanisława Dziwisza sakrę biskupią. W herbie biskupim przyjął zawołanie Virtus in infirmitate (łac. Moc w słabości). Jednocześnie papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Natomiast w 2017 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą łódzkim, którym pozostaje do dziś.

Abp Grzegorz Ryś: Duszpasterstwo albo jest ewangelizacyjne, albo go nie ma

Abp Grzegorz Ryś cieszy się opinią niezwykle popularnego kapłana. Sprawowane przez niego msze św. czy prowadzone rekolekcje i wykłady gromadzą zazwyczaj tłumy wiernych.

Wystarczy wspomnieć, że Bazylika Mariacka w Krakowie nie była w stanie pomieścić wszystkich, którzy przybyli na pożegnanie abpa Grzegorza Rysia przed wyjazdem do Łodzi. Wielokrotnie podkreślał, że jego jedynym celem jest przekazywanie Słowa Bożego.

– Duszpasterstwo albo jest ewangelizacyjne, albo go nie ma. Celem życia Kościoła jest ewangelizacja. Cokolwiek Kościół robi, gdzieś na horyzoncie powinien mieć zawsze cel ewangelizacyjny – skwitował abp Grzegorz Ryś, cytowany za dziennikiem Rzeczpospolita.

