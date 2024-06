Tragiczna śmierć na plebanii. Ksiądz znaleziony z raną postrzałową głowy

W sobotę 1 czerwca policja otrzymała ogłoszenie o śmiertelnym postrzeleniu się 31-letniego księdza wikariusza na terenie parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie w Wielkopolsce. O tragicznym zdarzeniu funkcjonariuszy powiadomić miał proboszcz parafii o godz. 10:31.

Śmierć księdza w Żerkowie. Miał ranę postrzałową głowy

– Wikarego znaleziono na plebanii w pomieszczeniu prywatnym, w którym mieszkał. Służby poinformował ksiądz proboszcz – powiedziała tvn24.pl asp. sztab. Agnieszka Zaworska, rzeczniczka jarocińskiej policji. Nieoficjalnie lokalne media informują, że ksiądz miał ranę postrzałową głowy.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy zabezpieczali wszelkie ślady. Zabezpieczyli m.in. broń czarnoprochową, z której mógł być oddany strzał.

– Wstępnie ustaliliśmy, że strzał padł z broni czarnoprochowej, ale to ustali dokładnie biegły z zakresu balistyki. Mężczyzna miał pozwolenie na posiadanie broni. Ustalamy, czy broń, z której doszło do postrzelenia należała do 31-letniego mężczyzny – powiedziała policjantka portalowi tvp.info.

Policja: N ie wykluczamy żadnego scenariusza

Dokładna przyczyna śmierci księdza ma być znana dopiero po sekcji zwłok. – W tym momencie nie wykluczamy żadnego scenariusza. Zwłaszcza dopóki nie zostaną przesłuchani świadkowie – dodała asp. sztab. Agnieszka Zaworska.

Jak informuje portal Jarocinska.pl wikariusz pochodził z powiatu ostrowskiego.Święcenia przyjął w 2019 roku, a swoją posługę w Żerkowie pełnił od 25 sierpnia 2021 roku.

