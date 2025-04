Umarło ich jedyne dziecko. Słowa księdza na pogrzebie wywołały skandal

Ceremonia żałobna została odprawiona w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W trakcie smutnego wydarzenia, w którym uczestniczyli między innymi rodzice dziecka, ksiądz miał wypowiedzieć słowa, które nie pomogły bliskim przejść przez ogrom bólu emocjonalnego.

Ksiądz wskazał palcem na rodziców 11-latki. Mówił o ich grzesznym życiu

Śmierć dziecka to traumatyczne zdarzenie, z którym ciężko sobie poradzić. Niestety 3 kwietnia – na jednej z posesji w Kelmė – późnym wieczorem odkryto ciało 11-latki. Lokalna społeczność na Litwie była tym faktem wstrząśnięta. Pogrzeb został odprawiony dwa dni później – 5 kwietnia. Jak podaje serwis lrytas.it, „rodzice ledwo stali na nogach z bólu” w kościele.

Duchowny jednak, zamiast ich pocieszyć, zaczął mówić o „grzechu” rodziców, którzy, jak postanowił wszystkim przypomnieć, nie zawartli dotąd ślubu kościelnego. Założyli mimo to rodzinę i zdecydowali się na dziecko – urodziła im się córka (jedynaczka). W rozmowie z redakcją wspomnianego duchowny zapewnia, że nie miał na myśli nic złego, ale chciał jedynie, by zgromadzeni w świątyni zastanowili się przez chwilę nad tym, do czego zmierzamy – jako ludzkość – decydując się na coraz to luźniejsze życie. By poddali to refleksji.

– Możemy doprowadzić do miliona takich katastrof, (...) jeśli będziemy tak żyć, bez zastanowienia. Takie było przesłanie kazania – tłumaczył.

Litwa. 11-latka miała wziąć udział w „wyzwaniu”. Doszło do tragedii

Co na to krewni 11-latki? Zaznaczyli, że tragiczna śmierć małej dziewczynki nie miała związku z nieporozumieniami czy gniewem w rodzinie. Dziecko wzięło udział w rodzaju „wyzwania” (najwyraźniej niebezpiecznego), które miało być popularne wśród młodych ludzi – użytkowników jednej z platform społecznościowych. Warto podkreślić, że mała mieszkanka Kelmė nie chciała odebrać sobie życia – doszło bowiem do wypadku.

Tej strasznej tragedii postanowiła przyjrzeć się litewska Służba Ochrony Praw Dziecka.

