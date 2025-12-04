Takie zasady będą obowiązywać podczas tegorocznej kolędy. Wprowadza je wiele parafii

Do wigilii Bożego Narodzenia zostały mniej niż trzy tygodnie. Z okresem świątecznym wiąże się jedna z tradycji polskiego kościoła – kolęda. Podczas duszpasterskiej wizyty kapłani odwiedzają swoich parafian, święcą ich mieszkania i wspólnie się modlą. To też dobra okazja do bliższego wzajemnego poznania.

Przed laty kapłani pukali do każdych drzwi w swojej parafii. Wraz z laicyzacją społeczeństwa coraz częściej napotykali zamknięte drzwi. W ostatnich latach polscy duchowni poszli jednak z duchem czasu. Zmiana została częściowo wymuszona przez pandemię.

Kolęda 2026. Zapisy online

W wielu parafiach proboszczowie wprowadzają nowy mechanizm, który ma usprawnić kolędę. Wierni korzystając z mediów społecznościowych i formularzy online „zamawiają” wizytę duszpasterską – wpisują się na listę rodzin chętnych na spotkanie z kapłanem podczas kolędy.

Zauważono również inną zmianę, która wynika z takiego podejścia. W przeszłości, kiedy kolędujący duszpasterz miał do odwiedzenia wszystkie domy w parafii, na każdą rodzinę mógł poświęcić niewiele czasu. W dzisiejszych czasach wizyty duszpasterskie mają spokojniejszy charakter – ksiądz nie przeprowadza jej pod presją czasu.

W mediach co chwilę pojawia się informacja o tym, że kolejna parafia wprowadziła zapisy online na kolędę. Oznacza to wejście polskiego kościoła w nową, cyfrową erę.

Kolęda 2026. Ile włożyć do koperty?

Wizyta duszpasterska to też okazja, aby wierni mogli wesprzeć swoją parafię i duchownego. Parafianie zastanawiają się, jaką kwotę włożyć do koperty, którą przekażą podczas kolędy. Przypominamy, nie ma oficjalnego cennika ani ustalonej odgórnie kwoty. Wpłata jest dobrowolną ofiarą. Jej wysokość powinna być dopasowana do możliwości finansowych rodziny.

