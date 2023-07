21-latek z Tarnowskich Gór miał współżyć z 14-latką. Nieoficjalnie: Dziewczyna jest w ciąży

21-latek został zatrzymany przez policję. Prokurator Justyna Rzeszut-Sieńkowska, zastępca prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach, poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl, że mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący „obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczania się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania”. Grozi za to do dwunastu lat pozbawienia wolności.

21-latek w areszcie, 14-latka w ciąży

Według lokalnego portalu „Gwarek” policja zainteresowała się sprawą, gdy wyszło na jaw, że 14-letnia dziewczynka jest w ciąży. Prokuratura nie potwierdziła jednak oficjalnie tych doniesień „ze względu na dobro śledztwa”.

Prokurator Rzeszut-Sieńkowska przekazała też, że wobec 21-latka został zastosowany środek o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Prokuratura prowadzi postępowanie

– W tej chwili toczy się postępowanie przygotowawcze i są wykonywane kolejne czynności w sprawie – powiedziała z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak poinformowała prokurator, 21-latek odpowie też za zastraszanie członków rodziny 14-letniej dziewczynki.

Wieczór kawalerski wymknął się spod kontroli. Pan młody trafił do policyjnej celi

