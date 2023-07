Runęła trybuna cyrku w Stopnicy. Wśród poszkodowanych są dzieci

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 17 w Stopnicy, w powiecie buskim. W trakcie pokazów w namiocie cyrkowym zawaliła się trybuna.

Zawaliła się trybuna w cyrku

– W namiocie cyrkowym doszło do przewrócenia jednej z trybun, na której przebywały osoby – przekazał w rozmowie z lokalną "Gazetą Wyborczą" starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik prasowy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W chwili, gdy doszło do wypadku, w namiocie przebywało około 70 osób. Cztery osoby zostały poszkodowane – karetki zabrały je do szpitala. Wśród nich jest kobieta w ciąży i dzieci – 6-letnia dziewczynka i 13-letni chłopak. Pozostali nie doznali obrażeń i samodzielnie wyszli na zewnątrz.

Serwis echodnia.eu poinformował, że do zawalenia się trybuny doszło jeszcze zanim pokaz się rozpoczął. – W pewnym momencie jedna z trybun, na której było kilkanaście, może kilkadziesiąt osób – to na tym etapie trudne do dokładnego określenia – załamała się pod ciężarem widowni – doprecyzował w rozmowie z portalem podkomisarz Damian Janus z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku

W akcji ratunkowej brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Sprawę wyjaśnia policja i nadzór budowlany.

