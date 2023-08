Zmarł ks. Franciszek Płonka. Egzorcysta, którego święcił Karol Wojtyła

„29 lipca 2023 r. w godzinach popołudniowych zmarł ks. prałat Franciszek Płonka, pierwszy duszpasterz rodzin diecezji bielsko-żywieckiej, a wcześniej wieloletni duszpasterz akademicki w Krakowie. Zasłużony kapłan rodem z Zarzecza przeżył prawie 83 lata, w tym 58 jako kapłan” – poinformował Robert Karp z kurii diecezji bielsko-żywieckiej.

Przyjął święcenia z rąk Karola Wojtyły

Ks. Płonka urodził się w Zarzeczu 7 stycznia 1941 roku, a 24 lata później przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły. To właśnie przyszły papież odpowiadał za dalszy rozwój ks. Płonki – wysłał go na specjalistyczne studia w szwajcarskim Fryburgu. Doktorat zdobył na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

Papież wspominał go podczas pierwszej pielgrzymki

Przez lata związany był z kościołem pw. św. Anny, przy którym prowadził duszpasterstwo teologiczne. Wspomniał o tym nawet, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II. – Oczywiście Anna bez przerwy się tu odzywała, ponieważ ksiądz Płonka to jest właśnie Święta Anna – mówił do wiernych papież.

Ks. Płonka pełnił posługę egzorcysty

Kiedy powstawała diecezja bielsko-żywiecka ks. Płonka zajął się budowaniem struktur duszpasterstwa rodzin. Powołał Studium Teologii Rodziny i doprowadził do powstania Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka w Lipniku. Pełnił również posługę egzorcysty. Na emeryturę przeszedł siedem lat temu.

Duchowny sprzeciwiał się aborcji

Przez lata ks. Franciszek Płonka działał na rzecz życia nienarodzonego. Kiedy w 1997 weszła w życie nowelizacja prawa aborcyjnego, wystosował on listo otwarty do lekarzy. Tłumaczył, że taki zabieg jest niezgodny z kościelnymi naukami. W następnych latach utworzył także m.in. Diecezjalny Fundusz Obrony Życia oraz „Krucjatę Modlitwę w Obronie Poczętych”.

Pogrzeb ks. Płonki

Jak informuje diecezja bielsko-żywiecka, msza pogrzebowa ks. Franciszka Płonki odbędzie się w piątek, 4 sierpnia, o godzinie 15:00 w kościele w rodzinnym Zarzeczu, a następnie duchowny pochowany zostanie na cmentarzu parafialnym.