Kurator Barbara Nowak nie chce Lidla w Gietrzwałdzie. Powodem objawienia maryjne

Małopolska kurator oświaty dołączyła do protestu przeciwko budowie ogromnych magazynów Lidla w Gietrzwałdzie. Barbara Nowak podkreśliła, że wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w której doszło do objawień maryjnych, powinna być chroniona przez katolików, społeczeństwo i władze.

Gietrzwałd. Spór o magazyny Lidla

Gietrzwałd to niewielka wieś w powiecie olsztyńskim, w której znajduje się sanktuarium maryjne. W 1877 roku miało tam dojść do serii objawień maryjnych, podczas których Matka Boska przemówiła do dwóch nastolatek. Od tamtej pory Gietrzwałd stał się miejscem pielgrzymek katolików z całego kraju i jednym z najważniejszych religijnych punktów na mapie Polski.

Niemiecka sieć sklepów Lidl planuje wybudować w okolicy centrum dystrybucyjne o powierzchni 40 hektarów. Obok niego mają pojawić się magazyny, które zajmą blisko 7 hektarów. Przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy Gietrzwałdu i członkowie grup maryjnych z całej Polski. Uczestnicy pikiet argumentują swój sprzeciw obawami przed niebezpiecznymi odpadami, które miałyby zatruwać znajdujące się w okolicy święte źródełko.

Kurator Nowak: Walka o Gietrzwałd trwa

Do protestu dołączyła małopolska kurator światy Barbara Nowak. „Czy Gietrzwałd, gdzie Maryja ukazała się ponad 160 razy nie powinien być pod szczególną opieką każdego polskiego katolika, społ., i władz? Czy podobnie jak Lourdes, czy Fatima nie powinien być strefą chronioną? Walka o Gietrzwałd trwa, J. Szmit alarmuje” – napisała na Twitterze. Wpis historyczki był odpowiedzią na artykuł „wPolityce” o tytule „150 tys. ton odpadów z LIDL-a przyjedzie rocznie do Gietrzwałdu”.

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie uspokaja mieszkańców. „W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących budowy Centrum Dystrybucyjnego Lidl w Gietrzwałdzie informujemy, że na terenie inwestycji nie powstanie składowisko odpadów niebezpiecznych, ani innych niż niebezpieczne!” – oświadczyły władze gminy.

