Były premier zakpił z referendum. „Nic o grzybach?”

Początkowo ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość referendum miało dotyczyć tylko i wyłącznie relokacji migrantów. Ostatecznie zdecydowano jednak, że podczas głosowania, które zostanie przeprowadzone w tym samym dniu, co wybory parlamentarne – 15 października – pojawią się cztery pytania referendalne.

„Jestem zawiedziony, że nie ma niczego o grzybach. Czy możemy już zostawić PiS z tą ich ankietą zakładową?” – kpił na Twitterze Marek Belka. Dodał, że według niego jedynym referendum będą wybory parlamentarne. „Wtedy odpowiemy na pytanie, czy chcemy dalszych rządów zamordystów, krętaczy i cwaniaków” – dodał.

Niedawno prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński ostrzegał grzybiarzy, że Unia Europejska może ograniczać dostęp do lasów w celu zbierania grzybów.

Lewica zapowiada bojkot referendum

Dotychczas bojkot referendum zapowiedziała Lewica.– My w tym referendum nie będziemy brali udziału, bo referendum, w którym zadajemy pytania Polkom i Polakom o przyszłość, ale nie tu i teraz, o przyszłość która nie ma realnego znaczenia dla Polek i Polaków, to po prostu oszustwo wyborcze – tłumaczył Krzysztof Gawkowski.

Nie wiadomo, jaką narrację zamierza w tej sprawie prowadzić PO. Były prezydent Bronisław Komorowski powiedział w Polsat News, że nie pójdzie na referendum. – Uważam, że to traktowanie obywateli jak idiotów – ocenił były prezydent.

Lider PO Donald Tusk na razie odniósł się do pytania sformułowanego przez PiS. „Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć: czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią?” – napisał na Twitterze. Lider Koalicji Obywatelskiej nawiązał do licznych przypadków nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców. Straż graniczna codziennie informuje o kolejnych migrantach zatrzymanych na terytorium Polski w pobliżu białoruskiej granicy.

Czytaj też:

Szef MON o czwartym pytaniu referendalnym. „Gdyby Donald Tusk objął władzę…”Czytaj też:

PiS ujawniło trzecie pytanie, w sieci zawrzało. „Polityczny kabaret”, „następne będzie o grzybach”