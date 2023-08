Brutalnie pobił właściciela lokalu w Augustowie. Powód? Dostał kebab „źle owinięty” w folię

Policjanci z oddziału prewencji w Augustowie zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który pobił właściciela restauracji z kebabem. Zgłoszenie składał sam poszkodowany, który przekazał funkcjonariuszom, że został zaatakowany przez klienta.

Pobicie w lokalu z kebabem

Agresywnemu mężczyźnie miał nie spodobać się sposób zawinięcia kebaba w folię spożywczą. Mężczyźni zaczęli się spierać, a zdenerwowany właściciel lokalu w pewnym momencie wyrwał klientowi posiłek z ręki i wyrzucił go do kosza.

Wtedy napastnik uderzył właściciela lokalu w twarz. W sytuację wmieszał się syn bitego mężczyzny, który starał się rozdzielić walczących. On również został uderzony przez 38-latka. Po wszystkim mieszkaniec Białegostoku uciekł z miejsca zdarzenia.

Zatrzymano mężczyznę, który zaatakował w kebabie

Funkcjonariuszom policji udało się szybko zatrzymać poszukiwanego mężczyznę. Po przebadaniu go alkomatem okazało się, że był trzeźwy. Wstępnie sprawdzono też napastnika narkotestem. Wykazał on, że w jego organizmie znajdywały się środki odurzające. Pobrano więc krew zatrzymanego do dalszych badań.

Po sprawdzeniu 38-latka okazało się, że jest on instruktorem sztuk walki. W rozmowie z funkcjonariuszami utrzymywał, że to on został zaatakowany przez obsługę lokalu. Trafił już do aresztu pod zarzutem uszkodzenia ciała. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.

