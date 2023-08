W Białymstoku wykoleił się pociąg. Podróżowało nim około 150 pasażerów

Pociąg zmierzający do stolicy wykoleił się tuż po wyjeździe z białostockiego dworca. Około 200 metrów za tunelem Fieldorfa Nila skład wypadł z szyn. Wstępne prace ekspertów nie pozwoliły na ustalenie przyczyny tego zdarzenia. Sprawą zajmie się dalej specjalna komisja.

Wykolejenie pociągu w Białymstoku. Uruchomiono komunikację zastepczą

Tomasz Łotowski z biura prasowego PKP PLK w rozmowie z PAP przekazał, że wspomnianym pociągiem podróżowało około 150 osób. Wszystkie zostały zabrane w dalszą trasę autobusami, w ramach komunikacji zastępczej, zamówionej przez PKP Intercity.

Oczywiście awaria tuż przy wyjeździe z dworca kolejowego mocno skomplikowała sytuację także dla kolejnych pasażerów. Pociągi do Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego zostały wstrzymane. Pasażerów z Białegostoku poproszono o stosowanie się do komunikatów, podawanych na stacjach kolejowych. – Tam będą informacje, co powinni zrobić. Też drużyny konduktorskie w pociągach informują o sytuacji – mówił Łotowski.

– Pociąg wykoleił się trzema osiami, nikomu nic się nie stało. Pociąg stoi na torach, będzie „wkolejany” przez specjalny pociąg ratowniczy. Potrwa to pewnie kilka godzin, jak długo, trudno w tej chwili oszacować – dodawał w czwartek rano.

Drugie wykolejenie w ciągu tygodnia

Podobny przypadek miał miejsce ostatnio na trasie z Płocka do Katowic. Do zdarzenia doszło w sobotę 19 sierpnia w Zgierzu. Wykoleił się pociąg TLK 14100/1,,CHEMIK”. Z tego powodu nastąpiły zakłócenia w prowadzeniu ruchu pociągów. „Na odcinku Zgierz –Łódź Kaliska za pociąg TLK 14100/1 wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Od stacji Łódź Kaliska pociąg TLK 14100/1 zostanie uruchomiony składem zastępczym” – przekazał przewoźnik.

Z powodu wypadku pociągi IC nr 4520/1,,HUTNIK” oraz IC nr 5334/5,,KAZIMIERZ” były skierowane drogą okrężną z pominięciem stacji Zgierz, Ozorków, Łęczyca, Łódź Żabieniec. Intercity apelowało o zwracanie uwagi na komunikaty megafonowe.

