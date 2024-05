Najwyższe ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alert RCB dla 13 województw

Polska znajduje się w strefie zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, powoli przemieszczającej się znad południowej części kraju ku centrum i północnemu zachodowi.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z opadami deszczu. Czerwone alerty obowiązują w niektórych powiatach sześciu województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Burzom miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może też spaść grad.

Pogoda. Czerwone, pomarańczowe i żółte ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia pomarańczowe obowiązują dla wybranych powiatów woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Z kolei alerty żółte obowiązują w niektórych powiatach na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Wielkopolsce oraz woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.

Łącznie alerty RCB zostały wysłane do 13 województw i nie objęły jedynie Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Ostrzeżenia pogodowe obowiązują do czwartku 23 maja do godz. 2.00. Aktualny stopień i długość alertów IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Dodatkowo na mapie burzowej online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary burzowe pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia, pogoda IMGW. Sprawdź radar i mapę burzową

Gdzie aktualnie jest burza? Według stanu na godz. 19:53 aktywność burzowa stopniowo się zmniejsza. Najbardziej aktywne burze występują na północnym zachodzie i północy; w rejonie Grudziądza (Świecie, Chełmno, Pruszcz), a także miejscami na krańcach północno-zachodnich (m.in. dość aktywne komórka w rejonie Szczecina oraz w rejonie Cedyni).

Z kolei w obszarach, gdzie jeszcze niedawno utrzymywały się burze, nadal występuje strefa silnych opadów deszczu: tak jak m.in. miejscami nad woj. małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim. W kolejnych godzinach burze i strefy opadowe powinny słabnąć.

