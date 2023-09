Zagrożenie rośnie. Ambasador Polski przy NATO dla „Wprost”: Możliwy sabotaż

Marcin Makowski, „Wprost”: „Należy osiągnąć porozumienie z Rosją w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa, aby zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo i suwerenność, ale nie członkostwo w NATO“ – powiedział w długim wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem Viktor Orbán. Tymczasem jeszcze niedawno na szczycie w Wilnie Kijów otrzymał obietnice wytyczenia drogi do członkostwa w Sojuszu. Jak w takim razie rozumieć słowa premiera Węgier?

Tomasz Szatkowski, ambasador RP przy NATO: To oczywiście głos odrębny i niespójny ze stanowiskiem Sojuszu, artykułowanym od 2008 r. Ukraina powinna być w NATO, bo ta wojna dobitnie pokazuje, że szare strefy tworzą potencjał eskalacyjny. Jej obecność w naszych strukturach wojskowych dałaby dodatkowy argument przy negocjacjach i zbliżyła do przyszłego pokoju.

Gra nie idzie przecież o zawieszenie broni, ale właśnie o pokój i zażegnanie przyszłych ambicji Rosji, która chciałaby kontrolować nie tylko swojego sąsiada, ale i w pewnym stopniu szerszy obszar Europy Środkowowschodniej.

Jak mógłby wyglądać ten pokój? Niektórzy eksperci twierdzą, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz koreański, czyli podzielenie Ukrainy.

Tego dokładnie nie wiemy, bo ewentualny kompromis musi być do zaakceptowania przez Ukraińców. Będziemy ich wspierać do końca, bo w interesie Polski oraz całej architektury bezpieczeństwa regionu jest ich zwycięstwo, jak i jednocześnie porażka agresywnych planów Rosji. Tak na marginesie – odnośnie scenariusza koreańskiego, to trudno wyobrazić sobie dzisiaj, że możliwy byłby powrót Rosji do koncepcji tworów parapaństwowych. Rosja, poprzez otwartą agresję, zdjęła przyłbicę wobec wcześniejszej fikcji tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a my nie powinniśmy jej pomagać, sugerując publicznie Ukrainie ustępstwa.

Coraz częściej zarówno Rosja jak i Białoruś testują nasze granice i systemy bezpieczeństwa. Mowa o rakiecie balistycznej oraz śmigłowcach obok Białowieży. Czy Polska jest dzisiaj zagrożona dywersją lub atakiem?