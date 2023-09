Zmarła kolejna osoba zakażona legionellą. Najnowszy raport sanepidu

W sobotę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie przekazała informację o śmierci kolejnej osoby zakażonej legionellą. Nie podano jednak, skąd ta osoba pochodziła. Łącznie do tej pory zmarły 23 osoby zakażone bakterią.

Legionella w Polsce. Zmarła kolejna osoba

– U wszystkich osób, które zmarły, występowały choroby współistniejące. To 11 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 53 do 98 lat – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową wicedyrektor rzeszowskiego sanepidu Wiesław Kwater.

W sobotnim raporcie nie odnotowano nowych zakażeń. Do tej pory legionellę potwierdzono u 166 osób. 112 z nich to mieszkańcy Rzeszowa, a 38 – powiatu rzeszowskiego. Pozostałe 16 przypadków zachorowań dotyczy pacjentów z innych powiatów.

Według sanepidu szczyt zachorowań przypadł na dni 12-16 sierpnia, a obecnie ognisko zakażeń wygasa.

Zapalenie płuc po zakażeniu legionellą. Gdzie występuje ryzyko?

Legionellozowe zapalenie płuc to poważne, atypowe zapalenie płuc. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu ostrzega, że w przypadku braku odpowiedniego leczenia antybiotykami może ono doprowadzić do poważnych komplikacji. Choroba może szczególnie ciężko przebiegać u osób starszych i obciążonych innymi chorobami.

Bakterie Legionella żyją w wodzie i namnażają się w sprzyjających warunkach, na przykład w stojącej wodzie w sieciach wodociągowych. By się namnażać, wymagają jedynie odpowiedniej temperatury (między 20°C a 50°C) i obecności w wodzie zanieczyszczeń i osadów (takich jak rdza, glony, kamień wapienny), które wykorzystują jako źródło substancji odżywczych.

Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne. Ich źródłem mogą być: prysznice i krany, baseny typu SPA/wanny typu whirlpool/jaccuzi, nawilżacze, urządzenia do terapii oddechowej, wieże chłodnicze (chłodnie kominowe) i systemy klimatyzacji, fontanny ozdobne, zwłaszcza w pomieszczeniach, a także węże ogrodowe stosowane do podlewania roślin i inne urządzenia ze zraszaniem.

