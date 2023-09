19-latek podczas pościgu zdjął koszulkę. Myślał, że zmyli policjantki

Policjantki z radomskiej drogówki w poniedziałek 11 września przeprowadzały akcję kontroli trzeźwości. Jedna z funkcjonariuszek zasugerowała kierowcy, aby się zatrzymał, ale ten nie zareagował na sygnał. Mężczyzna ominął funkcjonariuszkę i zaczął uciekać ulicami miasta. Policjantki podjęły pościg za samochodem, jednocześnie powiadamiając o całej sytuacji dyżurnego.

Podczas pościgu porzucił samochód i wsiadł do taksówki. Jego plan nie wypalił

Funkcjonariuszki na bieżąco przekazywały lokalizację uciekiniera, który starał się zgubić pościg na kolejnych ulicach Radomia. Dyżurny będąc w stałym kontakcie radiowym z policjantkami zadysponował w okolice ulic, gdzie odbywał się pościg, kolejne patrole będące w służbie. Celem było zablokowanie mężczyźnie drogi ucieczki.

W końcu kierowca zdecydował się porzucić swój pojazd na jednej z ulic i kontynuował ucieczkę pieszo. Mężczyzna, chcąc zmylić funkcjonariuszy, zdjął i wyrzucił charakterystyczną koszulkę, w którą był ubrany. Następnie wbiegł między blok i wsiadł do taksówki. Taksówka została jednak zatrzymana przez zadysponowanych do pościgu policjantów z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.

Radom. Nie zatrzymał się do kontroli trzeźwości. Okazało się, że nie jest pijany

Okazało się, że za kierownicą auta siedział 19-latek. Mężczyznę przebadano na obecność alkoholu, ale jak się potem wyjaśniło, kierowca był trzeźwy. Nie miał za to prawa jazdy. Dodatkowo od 19-latka została pobrana krew do badań laboratoryjnych, z uwagi na jego zachowanie oraz wygląd, które mogły świadczyć o tym, że znajdował się on pod wpływem środków odurzających. Za niezatrzymanie się i ucieczkę kierowcy grozi od trzech miesięcy do nawet 15 lat pozbawienia wolności.

