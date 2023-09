Orgia na parafii w Dąbrowie Górniczej. Biskup prosi o modlitwę za „obolałych księży”

O parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej stało się głośno za sprawą afery opisanej przez „Gazetę Wyborczą”. Dziennik ustalił, że w jednym z budynków należących do probostwa zorganizowana została impreza z udziałem kilku księży, na którą zaproszono męskiego pracownika seksualnego. Uczestnicy mieli m.in. zażywać środki na potencję. W pewnym momencie wynajęty na imprezę mężczyzna miał stracić przytomność. Jeden z księży zadzwonił na pogotowie. Później jednak nie chciano wpuścić ratowników do budynku. Sprawę bada policja i prokuratura.

Organizatorem spotkania był ksiądz Tomasz Z., redaktor „Niedzieli Sosnowieckiej”. Orgia odbywała się u w jego mieszkaniu służbowym na terenie probostwa. Redakcja wypowiedziała już mężczyźnie umowę o pracę, a jego sprawę bada kuria sosnowiecka.

Proboszcz z Dąbrowy Górniczej: Potępiam czyn ks. Tomasza Z.

Do afery w swojej parafii nawiązał w niedzielę ksiądz Andrzej Stasiak, proboszcz bazyliki pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Wyjaśnił parafianom, że ksiądz Tomasz S. (proboszcz używał jego pełnego nazwiska – red.) trafił do nich przed dwoma laty, na własną prośbę. Do jego obowiązków należało m.in. szefowanie archiwum, głoszenie kazań czy rozdawanie komunii. Proboszcz podkreślił, że skompromitowany duchowny nie nauczał katechezy. Zdecydowanie odciął się też od współpracownika.

– Czyn, którego dopuścił się ks. Tomasz Z., potępiam. Nie godzę się na takie zachowanie. Mam świadomość zgorszenia i wystawienia wiary na próbę. Ale nie można reagować na to aktami wandalizmu – powiedział ks. Stasiak.

W ten sposób proboszcz nawiązał do podpalenia drzwi bazyliki, do którego doszło w czwartek 21 września. Zaapelował też, by nie nakręcać spirali nienawiści.

Księża zgrzeszyli. Biskup apeluje do wiernych o modlitwę i post

Aferę skomentował też biskup Grzegorz Kaszak, którego list został odczytany we wszystkich kościołach diecezji sosnowieckiej w niedzielę 24 września. Biskup poinformował, że wezwał podległych mu księży do „podjęcia pokuty i odprawienia nabożeństwa ekspiacyjnego” (oczyszczającego, pokutnego – red.). „ Dziś zwracam się do Was, umiłowani w Chrystusie Panu, z prośbą o modlitwę i post – narzędzia zwycięstwa nad szczególnie silnym złem niszczącym człowieka, które wskazał nam nasz Zbawiciel” – napisał.

Hierarcha poprosił też wiernych, aby „modlili się i wspierali obolałych i zawstydzonych księży, a także wszystkich tych, którzy nie zrobili nic złego, a bardzo cierpią i jest im bardzo trudno” . Dodał, że chodzi tu m.in. o osoby siostry zakonne i katechetów.

„Każdy, kto zostanie uznany za winnego, zostanie ukarany według prawa kanonicznego, niezależnie od wyroku sądu cywilnego. I bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy zostali dotknięci i bardzo zasmuceni czy nawet zgorszeni sytuacją mającą miejsce w Dąbrowie Górniczej” – napisał bp Kaszak.

