Policyjne narkotesty do wymiany? THC w wodzie destylowanej

Artykuł Onetu skupia się na województwie śląskim, ale sprawa ma wymiar ogólnopolski, ponieważ z analizatora Aquila Scan WDTP-10 korzystają policjanci w całym kraju. Wynika z niego, że są w Polsce miejsca,w których liczba zafałszowanych wyników stanowiła ponad 80 proc. wszystkich wykonanych pomiarów,

Ponad 80 proc. fałszywych wyników

Jak się okazuje, o sprawie doskonale wiedzieli przedstawiciele policji na różnych szczeblach. Sytuacja wyszła na jaw kiedy jeden z poddanych próbnemu testowi policjantów otrzymał wynik pozytywny. Doprowadziło to do zawieszenia go w czynnościach służbowych i dopiero pogłębione badania toksykologiczne udowodniły, że mężczyzna nie zażywał żadnych środków odurzających.

Jego sytuacją zainteresował się komendant wojewódzki policji w Katowicach, nadinsp. Roman Rabsztyn, który jeszcze w 2022 roku polecił dokonanie "stosownych ustaleń, mających na celu zbadanie zagadnienia w zakresie użytkowania wskazanego urządzenia przez wszystkie jednostki organizacyjne garnizonu śląskiej policji, które na swoim wyposażeniu posiadają analizator do wykrywania narkotyków i ich metabolitów w ślinie Aquila Scan WDTP-10".

Wyniki analizy wykazały, że w większości jednostek odnotowano znaczny odsetek fałszywych wyników przeprowadzonych testów. Najgorzej było w Cieszynie wyniósł on aż 82 proc. wszystkich badań. Niewiele lepiej wyglądała sytuacja w Częstochowie – 66 proc. i Rybniku – 50 proc.

Policyjne testy do wymiany?

O wynikach kontroli poinformowana została Komenda Główna Policji, ale jak wynika z ustaleń Onetu, przez rok nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Dopiero 16 marca 2023 KGP zleciła Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Polijci wykonanie testów urządzenia. Ich wyniki potwierdziły ustalenia komendy w Katowicach. Co więcej, w przeprowadzonych eksperymentach ujawniono, że urządzenie wskazywało na obecność narkotyków w substancji, kiedy badanym materiałem była woda destylowana.

CLPK swoje wnioski zawarło w podsumowaniu analizy. "Badania na obecność substancji psychoaktywnych na urządzeniu WDTP-10 firmy AquilaScan, wykorzystującym kasety ToxWipe 6+ według testujących są niepowtarzalne i często fałszywie pozytywne, a testowane kasety w partii, w której zbliża się termin ważności (05/2023), prawdopodobnie są wadliwe (dużo odczytów nieważnych). Sam odczyt przez urządzenie jest wysoce nieprecyzyjny i potrafi się różnić przy innym położeniu sprzętu" – czytamy.

Mimo wyników analizy, nie zapadłą decyzja o wycofaniu z użycia urządzeń dających wysoki odsetek zafałszowanych wyników. Dziennikarze Onetu przesłali do KGP pytania w tej sprawie, ale mimo upływu tygodnia, nie otrzymali na nie żadnych odpowiedzi.

Oświadczenie Policji

Komenda Główna Policji do sprawy odniosła się na swoich stronach internetowych. „W związku z dzisiejszą publikacją na portalu Onet artykułu „Policyjne narkotesty fałszują wyniki. „Ilu naćpanych kierowców jeździ po polskich drogach?” pragniemy zapewnić opinię publiczną, że wskazane w artykule narkotesty nie są dowodem w sprawie, a stanowią wstępną ocenę stanu osoby badanej. Każdorazowe uzyskanie wyniku pozytywnego wymaga analizy laboratoryjnej krwi lub moczu, co dopiero daje podstawę do podjęcia dalszych czynności w stosunku do osoby podejrzanej” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

W stanowisku policji czytamy również, że mundurowi podczas służby korzystają także z innych urządzeń. „Podkreślenia wymaga fakt, że policja korzysta jednocześnie z trzech innych rodzajów urządzeń do analizy śliny pod kątem obecności środków odurzających, co pozwala na weryfikację na wstępnym już etapie uzyskanych wyników. Wszystkie urządzenia wykorzystywane przez Policję posiadają stosowne dokumenty, świadectwo dopuszczenia typu, a producenci urządzeń odpowiednie certyfikaty” – zaznaczono w komunikacie.

Czytaj też:

Ciapunio miał zniszczyć pole kapusty. Internauci bronią psa z programu „Sprawa dla reportera”Czytaj też:

Sylwia Peretti przerywa milczenie po śmierci syna. „Dlaczego się przesiadłeś?”