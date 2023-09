Kolejny skandal w Dąbrowie Górniczej? Prokuratura nie potwierdza

Od kilku dni media polskie i zagraniczne ze szczegółami informują o seksskandalu, do którego doszło w budynki parafii w Dąbrowie Górniczej. Księża, którzy uczestniczyli w imprezie o charakterze seksualnym, mieli m.in. zaprosić męskiego pracownika seksualnego i zażywać środki na potencję. Sytuacja miała wymknąć się spod kontroli, kiedy wynajęty mężczyzna stracił przytomność. Jednym z uczestników orgii był ksiądz Tomasz Z., redaktor „Niedzieli”. Spotkały go już konsekwencje zawodowe.

Doniesienia o molestowaniu uczennic. Bez potwierdzenia



Dwa lata temu „Gazeta Wyborcza” pisała o innej niepokojącej sprawie, dotyczącej innego innego kleryka z tej samej parafii. Ksiądz Dariusz, który uczył religii w Szkole Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej, miał molestować dziewczynki – dotykać je i głaskać po pośladkach. Uczennice powiedziały o tym dorosłym. W efekcie duchowny otrzymał zakaz kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Musiał także opuścić dąbrowską parafię i udać się w miejsce wskazane przez biskupa.

Portal o2.pl sprawdził, co dalej działo się z tą sprawą. Rzecznik diecezji sosnowieckiej odesłał do delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

Ks. Rafał Pietruszka przekazał, że ksiądz Dariusz został oczyszczony z zarzutów sformułowanych w mediach, a śledczy nie potwierdzili, że uczennice były molestowane.

– Doniesienia medialne okazały się nieprawdziwe, co wykazało śledztwo prokuratorskie prowadzone w sprawie wydarzeń mających miejsce w SP nr 7 w Dąbrowie Górniczej przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej. Postępowanie wstępne prowadzone przeze mnie jako Delegata biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży, nie potwierdziło także stawianych zarzutów medialnych – poinformował ks. Pietruszka.

Ponieważ śledztwo nie potwierdziło zarzutów, ksiądz został przywrócony do pracy duszpasterskiej. Może już kontaktować się z dziećmi i młodzieżą.

