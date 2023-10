Polak-Węgier dwa bratanki? Amerykanie pokazali badania

Choć zarówno Węgry, jak i Polska głosowały za potępieniem przez ONZ inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., od tego czasu oba kraje często różniły się w podejściu do Rosji na arenie międzynarodowej. Badania amerykańskiej pracowni Pew Research Center pokazują, że opinia publiczna obydwu państw jeszcze skrajniej odzwierciedla odmienne perspektywy. Jedynie 33 proc. Węgrów uważa, że Rosja stanowi największe zagrożenie dla swoich sąsiadów, a 8 proc. sądzi, że sankcje na Moskwę powinny być zaostrzone. W Polsce jest to kolejno 77 i 67 proc. Różni nas również podejście do USA.

Podejście Europy Środkowo-Wschodniej do Rosji, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, stanowi istotny punkt odniesienia państw Zachodu oraz Stanów Zjednoczonych, które wyraźnie zaangażowały się we wsparcie Kijowa oraz wzmocniły swoją obecność militarną w regionie. Stąd nie dziwi, że amerykańskie pracownie badające opinie publiczną pochylają się nad kwestią stosunku Polaków i Węgrów odnośnie reżimu w Moskwie oraz relacji z USA. Swoje przekrojowe badania, przeprowadzone między 8 marca a 27 kwietnia 2023 r., opublikowało właśnie Pew Research Center. Przeprowadzono je na 2029 dorosłych na Węgrzech i w Polsce. Wyniki, a może bardziej dysproporcje między odpowiedziami, są więcej niż zaskakujące. W Budapeszcie nie czuć lęku względem Rosji Dla przykładu – znacznie większy odsetek Polaków (77 proc.) niż Węgrów (33 proc.) uważa, że Rosja stanowi główne zagrożenie militarne dla swoich sąsiadów. Mniej więcej jedna czwarta obywateli Węgier twierdzi, że Rosja nie stanowi zagrożenia, w porównaniu z 5 proc. badanych w Polsce. Na pytanie, czy dla ich kraju ważniejsze są bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi czy Rosją, 76 proc. Polaków wybrało Stany Zjednoczone – co oznacza wzrost o 47 punktów procentowych w porównaniu z pierwszym pytaniem w 2019 r. Dla kontrastu, jedynie 17 proc. Węgrów ceni sobie bardziej stosunki z Waszyngtonem niż z Moskwą, 11 proc. twierdzi, że ważniejsze są bliskie stosunki z Rosją, a większość jest zdania, że relacje z obydwoma narodami są równie ważne.