Trwa ewakuacja Polaków z Izraela. Nowe informacje

Ewakuacja Polaków z Izraela rozpoczęła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do Tel Awiwu poleciały trzy wojskowe samoloty: jeden Boeing i dwa Herculesy. Pierwszy z nich, ze 120 osobami na pokładzie, wylądował na warszawskim Okęciu w poniedziałek około godziny 5.15 rano. W sumie trzema maszynami do kraju wróciło ponad 260 osób.

Rzecznik rządu Piotr Muller zapewnił na antenie Radia Gdańsk, że „w najbliższych dniach będą realizowane kolejne transporty”.

Trwa ewakuacja Polaków z Izraela

We wtorek rano wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował na portalu społecznościowym X, że z Izraela „łącznie wyleciało już ponad 660 osób”. „Dziś do końca dnia będzie prawie 1000” – przekazał.

Z kolei szef MSZ Zbigniew Rau podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że „cały proces przebiega bardzo sprawnie” i rząd „zaangażował w to dużo środków”. – Uruchomiliśmy dwa kanały lotnicze opuszczania Izraela. Ruch wahadłowy między Chanią na Krecie i Tel-Awiwem to jest jeden szlak opuszczania Izraela. Drugi to jest Tel-Awiw-Warszawa – przypomniał.

– Ponad 600 polskich obywateli zostało do dzisiejszego ranka skutecznie przewiezionych z Izraela. Myślę, że połowę tego wysiłku już mamy za sobą – podkreślił Rau.

Operacja „Neon”. Podziękowania dla służb

Jabłoński podziękował służbom zaangażowanym w operację „Neon”. „Wielkie podziękowania za ostatnie kilkadziesiąt godzin pracy – z najwyżej krótkimi przerwami na sen – dla wszystkich zaangażowanych w te operację żołnierzy, dyplomatów, służby konsularnej i dziesiątek innych osób z Ambasady RP w Tel Awiwie, MSZ, MON, Kancelarii Premiera i innych instytucji Polskiego Państwa. Oddajecie wielkie zasługi dla naszej Ojczyzny” – napisał wiceminister na X-ie.

Podziękowania dla wojskowych zaangażowanych w ewakuację pojawiły się również na oficjalnym profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. „«Mam, mam super moce i gwarantuję nieprzespane noce» – bohaterowie bez peleryny też czasem odpoczywają. #NEON wielki szacunek i podziękowano dla załóg wojskowych transportowców” – napisano.

