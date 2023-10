Dwaj mężczyźni zaatakowali 5-latkę z Ukrainy. „Rzucali w nią puszkami od piwa”

Zdarzenie, do którego doszło pod koniec września we wsi Zawoja koło Suchej Beskidzkiej, nagłośnił we wpisie na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

„Zwyrodnialcy zaatakowali 5-letnią dziewczynkę z Ukrainy (...). Rzucali w dziecko puszkami od piwa, a gdy zaczęło płakać podeszli i krzyczeli do dziewczynki, że jest «ukraińską k****», że powinna się wstydzić, bo jest śmieciem dlatego, że ma ukraińską mamę. Potem mówili że jej mamę zabiją, bo jest Ukrainką i że jej mama niedługo na cmentarzu znajdzie spokój” – relacjonował OMZRiK.

Mężczyźni zaatakowali dziewczynkę i jej matkę

Według organizacji, dziewczynkę i jej matkę zaatakowało dwóch mężczyzn i „pomagał im trzeci agresor”. W kolejnym wpisie OMZRiK przekazał, że na miejsce został wezwany patrol policji, ale ich nie zatrzymał. Mężczyzn rozpoznali mieszkańcy miejscowości, a organizacja przekazała ich dane policji wraz z oficjalnym pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

– Obywatelka Ukrainy w rozmowie z policjantami przekazała, że spacerując ze swoją córką została zaatakowana słownie przez siedzących na przystanku dwóch mężczyzn. Agresorzy w sposób wulgarny zwracali się do kobiety i jej dziecka, komentując ich pochodzenie – potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” aspirant sztabowy Wojciech Copija, rzecznik policji w Suchej Beskidzkiej.

47-latek i 59-latek usłyszeli zarzuty

Policja poinformowała, że sprawcy zostali namierzeni kolejnego dnia. Okazało się, że to 47-letni i 59-letni mieszkańcy Zawoi. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty publicznego znieważenia na tle narodowościowym, za co grozi kara do trzech lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny i wydała zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

Czytaj też:

Tragedia pod Gorzowem Wielkopolskim. Nie żyje dwóch mężczyzn rażonych prądemCzytaj też:

Makabryczne odkrycie podczas rozbiórki budynku w Stalowej Woli. Pojawił się nowy trop