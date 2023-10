O. Paweł Gużyński dla „Wprost”: Niezależnie, czy robi to Tusk, Kaczyński, biskup czy Rydzyk – mówimy temu NIE

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Wypada cieszyć się z czyjejś porażki?

Ojciec Paweł Gużyński: To zależy. Jeśli, dajmy na to, ktoś knuł jakieś zło i to mu nie wyszło, to taka radość jest uzasadniona.

Czyli ci, którzy dzisiaj się cieszą ze „zwycięskiej porażki” PiS-u nie powinni mieć wyrzutów sumienia?

Odpowiedziałem ogólnie. A pani pyta o konkret.

Rozmawiajmy o wyborach.

Skoro wchodzimy na ten teren, to pewne rzeczy trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć.

Na przykład?

Że oczywiście Polska scena polityczna jest bardzo spolaryzowana i w kampanii wyborczej oglądaliśmy, jak ten stopień brutalizacji dyskusji publicznej jeszcze się zwiększał. I to nie powinno nikomu sprawiać radości, to jest zjawisko jednoznacznie negatywne.

W ramach kampanii „Kościół wolny od polityki” przygotowaliśmy specjalne stanowisko na ten temat. Pięknie je przedstawił prof. Andrzej Zoll, człowiek o wielkiej kulturze osobistej, wielkim doświadczeniu społecznym, także politycznym. I jak patrzyłem na jego zbolałą twarz, kiedy on się temu wszystkiemu przyglądał, to mi się serce kroiło… To fatalnie, że podzieliliśmy się jako społeczeństwo. I tutaj nie ma żadnego powodu do radości.

I o tym jest to stanowisko? Załóżmy, że część czytelników go nie zna.

Streszczając je: Zwróciliśmy uwagę na brutalizację dyskursu publicznego, jej zło głównie polega na tym, że w ten sposób niszczy się tkankę społeczną.

Polacy przestali „się znosić” na tle politycznym, na tle religijnym, na tle różnic społecznych, z bardzo różnych powodów. To sprawia, że jako społeczeństwo jesteśmy dużo słabsi, dużo bardziej podatni na różnego rodzaju manipulacje…

Dzięki Bogu nie doszło do jakichś bardzo tragicznych sytuacji w tej kampanii wyborczej, bo bywało gorzej. Mieliśmy przecież do czynienia z morderstwami popełnionymi przez mniej lub bardziej zdestabilizowane jednostki, dochodziło do różnego rodzaju aktów agresji.