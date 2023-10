Wybory 2023. Są ostateczne wyniki PKW. Gorzkie zwycięstwo PiS

Z opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą danych po przeliczeniu 100 proc. głosów wynika, że zwycięzcą głosowania jest Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 35,38 proc. wyborców (7,6 mln osób). Dla porównania – w wyborach w 2019 roku PiS uzyskało 43,59 proc. głosów.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,7 proc. (6,6 mln głosów). Przed czterema laty na największą partię opozycyjną zagłosowało 27,4 proc. wyborców.

Podium zamyka Trzecia Droga. Koalicja wyborcza Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonała do siebie 14,4 proc. wyborców (3,1 mln głosów). Według danych PKW na Lewicę zagłosowało 8,6 wyborców (1,8 mln głosów). Swoich przedstawicieli w Sejmie będzie miała również Konfederacja, na którą zagłosowało 7,1 proc. wyborców (1,5 mln głosów). Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1,86 proc. (401 tys. głosów).

Warto odnotować bardzo wysoką frekwencję. Według danych PKW o urn poszło 74,38 proc. Polaków. Tym samym pobity został dotychczasowy rekord frekwencji z pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Głos w wyborach oddało wówczas 62,7 proc. uprawnionych do głosowania.

Po przełożeniu wyników wyborów na mandaty okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 194 posłów. Koalicja Obywatelska wprowadzi do Sejmu 157 przedstawicieli. Trzecią siłą polityczną jest Trzecia Droga, która będzie miała 65 parlamentarzystów. 26 mandatów trafi do Lewicy a 18 do Konfederacji.