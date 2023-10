Takiego „przekroczenia granicy” SG się nie spodziewała. „Sprawcy zostali ustaleni”

„Nasze kamery w nocy zarejestrowały grupowe przekroczenie polskiej granicy” – zaalarmowała Straż Graniczna. „Sprawcy zostali ustaleni i pouczeni” – dodano. Wpis to jednak żart pograniczników, a na nagraniu widać, jak granicę przekraczają... sarny. Zwierzęta uchwyciła jedna z kamer Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Sytuacja na polskich granicach pozostaje jednak napięta. W ostatni wtorek, 24 października, do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 120 cudzoziemców, wśród nich byli obywatele m.in. Algierii, Bangladeszu oraz Indii. Jak przekazała SG, funkcjonariusze z placówki w Dubiczach Cerkiewnych zostali obrzuceni kamieniami. „Nikt nie doznał obrażeń” – zaznaczono w komunikacie. Pogranicznicy zatrzymali również obywatela Ukrainy, który przewoził Syryjczyków.

Kontrole wciąż prowadzone są na granicy ze Słowacją. 24 października funkcjonariusze SG skontrolowali ponad 10,2 tys. osób i 5 tys. pojazdów. Od 4 października łącznie skontrolowano ponad 242 tys. osób oraz ponad 102 tys. pojazdów. Z kolei na granicy z Ukrainą odprawiono tego dnia z Ukrainy do Polski 27,7 tys. osób (od 24.02.2022 – ponad 16,63 mln os.), a z Polski do Ukrainy 23,2 tys. (od 24.02.2022 – 14,82 mln os.).

Dwie ofiary śmiertelne przy granicy z Białorusią

W tym tygodniu pojawiły się również tragiczne doniesienia z granicy polsko-białoruskiej. Jak podało Radio Białystok, w okolicach Białowieży grupa migrantów przeszła przez dziurę wyciętą w ogrodzeniu. Na widok polskich patroli grupa zaczęła uciekać. Jeden z mężczyzn niefortunnie upadł i utknął w bagnie. Funkcjonariusze ruszyli mu na pomoc. Cudzoziemca udało się wyciągnąć z mokradeł, ale jest stan był bardzo poważny. Zmarł jeszcze przed przyjazdem pogotowia.

To nie jedyna śmierć przy granicy z Białorusią w ostatnich dniach. W poniedziałek 23 października patrol Straży Ochrony Kolei znalazł zwłoki młodego mężczyzny przy torach w okolicach Dobrowody niedaleko Kleszczel. Prokurator Jan Andrejczuk, szef Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, przekazał, że wszystko wskazuje na to, że jest to obywatel jednego z krajów Bliskiego Wschodu.

