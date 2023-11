Jechała z dzieckiem tramwajem. Oni wysiedli, sterta śmieci została

„Poniższe zdjęcia zrobił nasz motorniczy po jednym z kursów na linii nr 10 w ubiegły piątek” – poinformowało na swoim profilu w mediach społecznościowych krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Młoda matka zostawiła za sobą niemały bałagan

Na zdjęciach widać liczne papierki, opakowania po chipsach, pokruszone słone przekąski i słodycze. „Po wyjściu z wagonu, m.in. mamy z dzieckiem, zostało mnóstwo śmieci. Motorniczy sam wszystko posprzątał w przerwie między kursami i tramwaj mógł spokojnie przewozić kolejnych pasażerów” – napisało krakowskie MPK.

W poście padło także pytanie: „Czy naprawdę tak trudno jest wysiadając z tramwaju zabrać ze sobą śmieci i wyrzucić do kosza?”. Na to postanowili odpowiedzieć internauci, którzy byli bezlitośni dla kobiety, która miała po sobie ten bałagan zostawić.

W komentarzach pojawiają się propozycje ukarania kobiety

„Monitoringu w tramwaju nie ma? Mandat przywalić odpowiedni za śmiecenie i może się nauczy. Niestety niektórzy reagują tylko na taką naukę” – zaproponował jeden z komentujących. „Prostactwo, chamstwo i brak kultury to niestety nadal codzienność w pojazdach komunikacji miejskiej w Polsce” – ocenił drugi.

Jak się okazuje, to zdarzenie nie jest niczym nowym. „Codziennie po każdym kursie podobnie jest. Resztki jedzenia, pełno papierów, butelek pustych, puszek i wiele różnych śmieci. Ale to się z domu wynosi” – napisał internauta.

„Niestety zanieczyszczanie powierzchni wspólnych jest to nagminnym procederem. Wiele osób wychodzi z założenia, że jak coś jest wspólne to znaczy, że niczyje i można wyrzucić papierek na trawnik, podłogę, a nie do kosza. Tylko druga osoba, która chciałaby z tego skorzystać będzie taplać się w syfie. Przestrzeń wspólna należy do każdego z nas i każdy z nas powinien o nią dbać. Nie każdy to jednak wyniósł z domu” – odpisano kilka komentarzy dalej.

Internauci proponują premię dla motorniczego

Pojawiła się także propozycja, aby wyróżnić za to zachowanie motorniczego tramwaju. „Motorniczy powinien za to dostać premię bo nie jest w końcu od tego żeby robić za sprzątaczkę i powinien zjechać wagonem na zajezdnię na sprzątanie a tego nie zrobił tylko ogarnął tramwaj żeby nie tracić kursu” – napisano w komentarzach.

