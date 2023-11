Prokuratura wydała rodzinie ciało Aleksandra Borysa. Co wiadomo o pogrzebie?

Do zbrodni na jednym z gdyńskich osiedli doszło 20 października. Od tamtej pory miały miejsce intensywne poszukiwania Grzegorza Borysa, które ostatecznie zakończyły się odnalezieniem ciała mężczyzny.

Kiedy pogrzeb Aleksandra Borysa?

Mimo zakończenia poszukiwań, które mogłyby wydawać się finałem sprawy, nic nie wiadomo o dacie pogrzebu 6-letniego chłopca. W trakcie obławy za Grzegorzem Borysem władze nie zdecydowały się na wydanie ciała rodzinie Aleksandra z obawy, że uciekinier mógłby zagrozić uczestnikom pogrzebu. Wydanie zwłok dziecka opóźniały również trwające działania śledczych, którzy pracowali nad uzyskaniem jak najpełniejszego obrazu sprawy.

W minionych dniach Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że ciało Aleksandra zostało wydane rodzinie. Nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie doszło, bądź dojdzie do pochówku chłopca. Ze względu na bezpieczeństwo i dobro rodziny podjęta została decyzja, że szczegółowe informacje na temat pogrzebu 6-latka nigdy nie zostaną ujawnione.

Pytania o poszukiwania Grzegorza Borysa

Ciało Grzegorza Borysa zostało odnaleziono 6 listopada w stawie, który już na początku obławy wskazywały psy tropiące. Od momentu znalezienia zwłok wiele osób zadaje sobie pytanie o decyzje, które wydłużyły poszukiwania o dwa tygodnie. Pozostaje niejasnym, na jakiej podstawie stwierdzono, że mężczyzna zdołał opuścić to miejsce i kto uznał, że przeniósł się on do innej części parku.

Podkreśla się w tym miejscu, że mało prawdopodobne jest, by poszukiwany zdołał dotrzeć do lasu między Karwinami a Witominem, a później wrócić w okolice zbiornika Lepusz. Oba te miejsca odgradza bowiem węzeł, biegnącej przez Trójmiasto, trasy ekspresowej, droga miejska, krajowa oraz kilka osiedli.

Nurek zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Nowe informacje ws. wypadku