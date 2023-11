Ruszyła kampania reklamowa Wprost.pl. „Dla ludzi o zdrowym rozsądku”

„Wejdź na Wprost.pl, największy portal opinii w Polsce. Dla ludzi o zdrowym rozsądku tylko prawda jest ciekawa. Najważniejsze to mówić o niej wprost” – brzmi przekaz najnowszej kampanii reklamowej Wprost.pl. Spoty są nadawane w kilkunastu kanałach telewizyjnych. Oprócz tego, można je zobaczyć również na YouTube i w innych mediach społecznościowych.

Po co ta kampania?

Chcemy przede wszystkim odświeżyć swój wizerunek. Przypomnieć tym, którzy kojarzą „Wprost” wyłącznie z tygodnikiem, że już od kilku lat nie ukazujemy się w druku. Że poszliśmy z duchem czasu. Że przeszliśmy z sukcesem transformację cyfrową. Że ukazujemy się już wyłącznie w formie e-wydania dostępnego co niedzielę do czytania w wygodnej elektronicznej formie. Że mimo tych zmian i odejścia od papieru, tytuł pozostaje od lat jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w kraju, pozostając w czołówce rankingów cytowań.

Nie tylko tygodnik

Ale, co najważniejsze, Wprost dzisiaj to o wiele więcej niż tygodnik. To przede wszystkim portal Wprost.pl, który co miesiąc odwiedza kilkanaście milionów użytkowników. W ostatnim czasie został wzmocniony o wiele nowych działów tematycznych, m.in.: Sport, Podróże, Moto, Technologie czy Dom i Wnętrze. Jednocześnie ciągle rozwijamy nasze stałe działy, jak Biznes, Zdrowie czy Rozrywka.

Poszerzamy również ofertę dla naszych subskrybentów, którzy w pakiecie Wprost Premium otrzymują nie tylko dostęp do cotygodniowego e-wydania tygodnika, ale również do dużych form dziennikarskich: wywiadów, reportaży, analiz, magazynu weekendowego czy rankingów. Wśród nich publikowana nieprzerwanie od 1990 roku Lista 100 najbogatszych Polaków czy inne zestawienia: 200 największych polskich firm, 50 najbardziej wpływowych Polaków, 50 najbogatszych kobiet. To jedyne tego typu rankingi w polskich mediach. Wśród wieloletnich inicjatyw redakcji pozostają również znane wyróżnienia: Człowieka Roku „Wprost”, nagród ShEO dla najbardziej wpływowych Polek czy Innowatorów „Wprost” dla najbardziej nowatorskich firm.

Oprócz samych tekstów, Wprost.pl daje również dostęp do własnych programów wideo, podcastów oraz ogromnego archiwum. Jest z czego korzystać, bo przecież w 2022 roku obchodziliśmy swoje 40-lecie.

Chcemy pozostać medium środka

Mimo ekstremalnej polaryzacji życia politycznego i opinii publicznej w Polsce, Wprost chce pozostać medium środka. Jesteśmy dzisiaj jednym z nielicznych tytułów, w którym można przeczytać rozmowy zarówno z przedstawicielami rządu, jak i opozycji. Nie mówimy naszym czytelnikom, jak mają myśleć, nie podpowiadamy na kogo mają głosować, nie kibicujemy politykom na okładkach. Te tworzy dla nas przede wszystkim Paweł Kuczyński, światowej sławy rysownik, z ponad setką nagród na koncie. Kolejne wyróżnienia zdobył za prace dla Wprost, bo wiele jego okładek odbiło się międzynarodowym echem.

Wierni credo

Od lat staramy się być wierni naszemu credo, które zawarto w pierwszym numerze „Wprost” z 1982 roku:

„Nie chcemy gubić spraw ważnych i nam bliskich w powodzi słów, tym bardziej, że wiele słów pięknych i słusznych uległo dewaluacji. Nie chcemy składać deklaracji bez pokrycia. Naszą postawę, nasze dążenia i ambicje, będzie dokumentował każdy kolejny numer pisma. Jedno możemy obiecać naszym Czytelnikom; może to nam się czasem nie udawać, ale zawsze będziemy się starać pisać wprost”.

Kampania reklamowa Wprost.pl potrwa do 28 listopada tego roku.

