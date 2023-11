Kto będzie nowym ministrem sprawiedliwości? Nieoficjalnie: Zapadła decyzja

Jak ustalił „Wprost”, Radosław Sikorski ma pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie. Donald Tusk miał podjąć już decyzję w tej sprawie. Choć liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi ani Lewicy nie chcą jeszcze oficjalnie mówić o personaliach, to pojawiają się kolejne doniesienia.

Były Rzecznik Praw Obywatelski Adam Bodnar ma zostać nowym szefem resortu sprawiedliwości. Zostało to już ustalone między liderami koalicji – informuje RMF FM. O tym, że to były RPO może objąć resort mówiło się już od pewnego czasu. Sam Bodnar pytany o tę sprawę nie potwierdził ani nie wykluczył takiej możliwości. – Mogę wykonywać różne zadania związane z naprawą praworządności i w rządzie, i w Senacie – zadeklarował.

Nieoficjalnie: Adam Bodnar ma być nowy ministrem sprawiedliwości

Z początkiem listopada dziennikarze przyłapali Donalda Tuska na Wiejskiej. Później z budynku wyszedł Tomasz Grodzki i Adam Bodnar. Nie jest pewne, czy doszło wówczas do spotkania, ale pod tym adresem mieści się Biuro Krajowe PO.

Adam Bodnar znalazł się na naszej liście 50 najbardziej wpływowych Polaków. Autor wyborczego rekordu, bo startujący w wyborach do Senatu były Rzecznik Praw Obywatelskich uzyskał najlepszy wynik w kraju. Zdobył ponad 628 tys. głosów. To gigantyczny kapitał, który będzie miał ogromny wpływ na losy Adama Bodnara w nowej rządowej układance oraz jego dalszą polityczną karierę.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, Adam Bodnar zastąpi na stanowisku Zbigniewa Ziobrę. Szef resortu sprawiedliwości ustępującego rządu Mateusza Morawieckiego przemawiał we wtorek w Sejmie. Podczas wyjątkowo burzliwej debaty wielokrotnie mówił o konstytucji. Dołączył nawet do posłów, którzy skandowali „konstytucja!”. Borys Budka zasugerował, co Ziobro mógłby zrobić na następnym posiedzeniu.

