Tragedia w Lipnicy Małej. Na leśnej drodze znaleziono ciało kobiety

Do makabrycznego odkrycia doszło w piątek rano. We wsi Lipnica Mała w województwie małopolskim przypadkowy przechodzień zauważył zwłoki kobiety. Ciało leżało na polnej drodze prowadzącej do lasu. Na miejsce wezwano służby.

Podkomisarz Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu potwierdziła w rozmowie z „Tygodnikiem Podhalańskim”, że „ciało zostało znalezione w rejonie leśnym w Lipnicy Małej”.

Lipnica Mała: Znaleziono zwłoki kobiety

Funkcjonariuszka poinformowała też, że „na miejscu z udziałem prokuratora prowadzone są czynności procesowe”.

„Tygodnik Podhalański” przekazał na swojej stronie internetowej, że zmarła to 56-letnia mieszkanka Lipnicy Małej. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety. Okoliczności sprawy ustalają policja i prokuratura.

