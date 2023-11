Tragedia w budynku plebanii w Katowicach. Kobiety zmarły przed wybuchem

Do zdarzenia doszło w piątek, 27 stycznia w pomieszczeniach plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. W wyniku wybuchu ranne zostały trzy osoby, a pod gruzami budynku odnaleziono dwa ciała.

Katowice. Wybuch na plebanii

Jak poinformowała PAP, po dziesięciu miesiącach prokuratorskiego śledztwa do sądu przesłano akt oskarżenia. Zarzuty związane z doprowadzeniem do eksplozji przedstawiono 75-letniemu mieszkańcowi zawalonego budynku – mężowi i ojcowi zmarłych kobiet. Tymczasowo aresztowany mężczyzna złożył wyjaśnienia, jednak nie przyznał się do winy.

„Oskarżony został o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego oraz nieumyślne doprowadzenie do eksplozji” – przekazała agencji rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek. Podkreśliła, że w konsekwencji zarzucanego czynu doszło do zniszczenia budynku, a inny mężczyzna i dwoje dzieci zostali poszkodowani. Podejrzanemu grozi kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Zakończono prokuratorskie śledztwo

Prokuratura ustaliła również, że do śmierci jego bliskich doszło jeszcze przed wybuchem. Zgodnie z oceną biegłych ich zgon miał związek z zatruciem lekami. Kilka dni po eksplozji Polsat poinformował, że redakcja otrzymała list z zapowiedzią rozszerzonego samobójstwa, podpisany przez 75-latka, jego żonę i córkę. Dziennikarze ustalili, że pomiędzy rodziną i parafią od kilku lat trwał konflikt o podłożu finansowym.

Jak podał Onet, spór miał sięgać 2016 roku, w którym parafia rozwiązała umowę z partnerką oskarżonego, pełniącą wcześniej obowiązki kościelnej, i miała się domagać, aby rodzina D. opuściła lokal ze względu na nieuiszczanie opłat. Po przegranych sprawach sądowych i licznych apelach ze strony prawników rodzina podpisała z parafią ugodę, z której warunków również miała się nie wywiązać.

