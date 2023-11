Echa wyroku Lech Wałęsa kontra Polska. „Muszą sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności karnej”

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Lech Wałęsa kontra Polska uznał, że naruszenie praworządności w Polsce ma charakter systemowy i wynika z wadliwej powołanej KRS. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że wyrok ETPC nie ma mocy wiążącej. Sędzia Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” stwierdził w TVN24, że KRS „nie ma legitymacji, aby się wypowiadać”.

Wyrok Lech Wałęsa kontra Polska. Słowa Zbigniewa Ziobry świadczą o działaniu prokuratury?

Markiewicz nawiązując do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka domaga się zatrzymania działalności KRS i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dodał, że trzeba systemowo podejść do sprawy neosędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Prokurator Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia „Lex Super Omnia” zwróciła uwagę, że Zbigniew Ziobro wypowiadał się w sposób polityczny, co dowodzi tego „jak bardzo nieprawidłowo funkcjonuje prokuratura” w Polsce.

Rozmówcy zgodzili się, że działania ws. uzdrowienia sądów i prokuratury muszą być kompatybilne. Wrzosek podkreśliła, że „niezbędne jest rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości”. Dodała, że da się m.in. odwołać prokuratora krajowego, a niektóre osoby same szykują się do odejścia z prokuratury.

Krystian Markiewicz domaga się wstrzymania działania KRS

Według Markiewicza działalność KRS można zatrzymać uchwałą Sejmu, że „wcześniej załamano zasady konstytucyjne, przy powołaniu 15 sędziów przez polityków do Krajowej Rady Sądownictwa”. – Nie pójdziemy ani kroku do przodu, jeśli nie zrobimy tego teraz – mówił. Według sędziego jeśli osoby z KRS-u nie będą chciały się podporządkować, „muszą zdawać sobie sprawę, że będą podlegały odpowiedzialności karnej”.

