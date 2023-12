„Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz”. Mieszkańcy dostali alert RCB

W piątek RCB poinformowało mieszkańców części województw łódzkiego, wielkopolskiego śląskiego o złej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (SMOG). „Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" – doradziło. Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców w powiecie pleszewskim, radomszczańskim i Piotrkowie Trybunalskim.

Komunikat został później zaktualizowany. Ostrzeżenie przed smogiem otrzymali także odbiorcy w części woj. śląskiego – Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Rybnika, Żor, Jastrzębiu-Zdroju oraz w powiatach rybnickim i mikołowskim” – poinformowało Centrum na Twitterze.

Pyły PM2,5 I PM10. Dlaczego są groźne?

Mówiąc o smogu, podaje się najczęściej dwa wskaźniki: PM2,5 oraz PM10. Chodzi o pyły zawieszone i cząsteczki obecne w smogu. Najgorsze i najbardziej podstępne są te oznaczone jako PM2,5. Cyfra oznacza średnicę cząsteczek i jest to nie więcej, niż 2,5 mikrometra (tysięczna część milimetra). Tak małe cząsteczki są w stanie przez układ oddechowy przedostać się do krwiobiegu. PM10 to mieszanina cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów.

Lista konsekwencji zdrowotnych jest długa, bo zanieczyszczone powietrze ma negatywny wpływ na cały organizm. Najbardziej narażony jest układ oddechowy, dlatego smog przyczynia się do nasilenia infekcji górnych oddechowych, alergii, nasila także objawy POChp czy astmy i może prowadzić do nowotworów.

Na początku listopada Polski Alarm Smogowy przedstawił ranking polskich miast z najgorszą jakością powietrza. Pierwsze miejsce w niechlubnym rankingu zajęła Nowa Ruda. W mieście znajdującym się na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano 95 dni smogowych, a średnioroczne stężenie pyłów PM10 w powietrzu wyniosło tam 38 μg/m sześc. Bardzo wysokie było również stężenie benzo(a)pirenu (BaP), które sięgnęło 900 proc. normy.

Kiepsko wypadły miejscowości położone w województwie małopolskim. W ścisłej czołówce rankingu znalazło się bowiem aż 5 z nich: Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Nowy Sącz, Szczawnica, Wadowice. W wymienionych małopolskich miastach średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wyniosło od 600 do 700 proc. normy.



