Tusk ogłasza sukces, Morawiecki komentuje: KPO wynegocjowane przez rząd PiS

„Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy złotych, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. Ciąg dalszy nastąpi” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Na wpis premiera zareagował Mateusz Morawiecki.

„KPO wynegocjowane przez rząd PiS. Zaliczka z KPO wynegocjowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości” – napisał na platformie X były premier.

Szymon Szynkowski vel Sęk o środkach z KPO

Podobnie wypowiedział się były minister spraw zagranicznych. Szymon Szynkowski vel Sęk wskazał, że wniosek o wypłatę zaliczki z KPO złożył minister Grzegorz Puda, a decyzja zapadła na Radzie Ecofin z udziałem ministra finansów Andrzeja Kosztowniaka. „To, że dzisiaj zapada w tej sprawie jakaś decyzja, jest zwyczajnym kłamstwem” – ocenił.

„Dokładnie tak jak przewidywałem. Tusk chwali się decyzjami, które zapadały w tygodniach poprzedzających jego rządy (ostatecznie 9 grudnia), w efekcie wniosku złożonego w sierpniu br. O zaakceptowaniu wypłaty zaliczek mówiono już od dawna. W sprawie tzw. głównej części KPO nie ma na dziś niestety żadnego progresu” – zareagował bezpośrednio na wpis premiera były szef MSZ.

W piątek w Brukseli, przy okazji szczytu Rady Europejskiej odbyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po spotkaniu politycy wystąpili wspólnie na krótkim briefingu prasowym, na którym poinformowali, że polski rząd złożył wniosek o wypłatę KPO.

Spotkanie Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen dziękowała Donaldowi Tuskowi za osobiste zaangażowanie i determinacje ws. rozwiązania wszystkich zastrzeżeń dotyczących polskiej praworządności wyrażonych przez Komisję Europejską i TSUE. Wyraziła też zadowolenie z decyzji o dołączeniu Polski do Prokuratury Europejskiej.

– Jestem bardzo zadowolona, że otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę środków. Musimy nadrobić stracony czas. Liczę na ścisłą współpracę, w szczególności nad realizacją kamieni milowych w kontekście niezależności sądownictwa, abyśmy następnie mogli dokonać pierwszej wypłaty – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. – Będziemy musieli ciężko pracować, ale w obliczu działań, które podjąłeś do tej pory oraz planujesz podjąć, mam nadzieję, że razem rozwiążemy te problemy. Zbyt długo zastrzeżenia dotyczące praworządności ograniczały naszą możliwość do udzielania pomocy Polsce w celu modernizacji gospodarki oraz przeprowadzenia transformacji ekologicznej, cyfrowej – dodała.

Poinformowała też o przekazaniu Polsce pierwszej wypłaty w ramach zaliczki z programu RePowerEu.

– Komisja jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianą klimatu, ponieważ jest to jeden z najważniejszych priorytetów dla nas wszystkich. Potrzebujemy Polski, która będzie razem z nami w tym obszarze działała – mówiła von der Leyen. – Chciałabym zakończyć, życząc tobie, a także twojemu rządowi pełnego sukcesu. Możesz być absolutnie przekonany, że Komisja stoi po waszej stronie – dodała na koniec.

