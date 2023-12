„To ja, dziecko gorszego Boga. Rozwódka, która powtórnie wyszła za mąż”. Ksiądz: „Niesakramentalni” bici przez Kościół regularnie

– To ja, dziecko gorszego Boga. Rozwódka, która powtórnie wyszła za mąż. Staję przed wami w całej swojej niedoskonałości i pytam: dlaczego nie chcecie, żeby Pan mnie przytulił taką, jaka jestem? Dlaczego tak bardzo chcecie mnie zmienić? Dlaczego każecie mi odejść, kiedy ja chcę być blisko? – Marzena płakała, ale głos się jej nie złamał, gdy mówiła do sali pełnej księży.

Jej wypowiedź miała być ostatnią tego dnia.

– No to nam Marzenka synod rozwaliła – powiedział kardynał, wtedy jeszcze arcybiskup, Grzegorz Ryś, wchodząc na mównicę z potrzebą odniesienia się do słów liderki Wspólnoty Małżeństw Niesakramentalnych działającej przy Mocnych w Duchu w Łodzi.

Po nim głos zaczęli zabierać kolejni duchowni.