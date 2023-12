Ostra wymiana zdań pomiędzy Filiks a Arent. „Wpadła w szał” i „krzyczała o jej synu”. W tle TVP

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks opisała zdarzenie, do którego dojść miało w sejmowej restauracji. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości „wykrzyczała obelgi o jej dziecku w obecności świadków” – czytamy. Dodała, że wcześniej „nie skierowała do niej jednego zdania”.



„Przekroczenie wszelkich granic”

W kolejnym wpisie podała szczegóły. „Pani poseł wpadła w szał, bo zaśmiałam się na informację o tym, że wyłączyli sygnał TVP” – twierdzi Filiks. Wtedy Iwona Arent miała „wpaść w szał i krzyczeć o jej synu tak głośno, że zeznają to nawet pracownicy Sejmu” – dodała. Posłanka KO miała zwrócić jej uwagę, mówiąc, że jej zachowanie to „przekroczenie wszelkich granic”. Wtedy posłanka PiS miała wysunąć argument, że „jej syna też ktoś atakował” – twierdzi Filiks.

Po wszystkim posłanka była wyraźnie oburzona. „Trzeba mieć jednak tupet, żeby napaść człowieka i udając ofiarę oskarżyć go o swoje własne czyny” – czytamy. Wyjaśniła, że sytuacja była dla niej trudna i „ciężko było jej po niej otrząsnąć się przez dłuższą chwilę” – napisała na X/Twitterze.

W powrocie do emocjonalnej równowagi pomogli Filiks posłowie Konfederacji. Podziękowała im „za ludzką przyzwoitość i gotowość zeznań przed komisją”. Jedna z użytkowniczek platformy Elona Muska zapytała, czy chodzi o Iwonę Arent. „Nie myślę nawet wymieniać tego nazwiska – jak żyję nie spotkałam się z taką patologią” – odpowiedziała.

„Wychowuj swojego syna psychola”

Jak natomiast sytuację opisała Iwona Arent? „Właśnie przeszła koło mnie w Sejmie Posłanka Platformy Obywatelskiej Magdalena Filiks i powiedziała do mnie «Ty szm**o, wychowuj swojego syna psychola» i to powiedział matka, która straciła syna, bo popełnił samobójstwo. Współczuję pani poseł, ale sama pani wie, że nienawiść doprowadza do tragedii” – czytamy.



Przypomnijmy: w marcu 2023 roku Mikołaj Filiks – syn posłanki KO – popełnił samobójstwo. Nastolatek został w przeszłości bardzo skrzywdzony – chodzi tu o molestowanie seksualne, padł ofiarą pedofila. Dziennikarze opublikowali dane, umożliwiające identyfikację skrzywdzonego. Skargę w tej sprawie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji składał m.in. Krzysztof Luft, członek rady programowej TVP. „Szef KRRiT nie ukarze Radia Szczecin za sprawę syna posłanki Filiks. Czeka na prokuraturę” – informowały zaś w czerwcu Wirtualne Media.

Zaś 29-letni syn posłanki PiS został oskarżony o pobicie w Olsztynie – informował w połowie grudnia „Fakt”. Chodzić ma tu o jego byłą dziewczynę. Czynu dopuścić się miał z koleżanką, która przyznała się do winy. Do winy nie przyznaje się jednak syn Arent. Grozi mu nawet trzy lata więzienia.

Myśli samobójcze – tu znajdziesz pomoc



Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112. Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26 Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego. Pomocy udzielają także: Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej Pomocowe strony internetowe: pokonackryzys.pl,

liniawsparcia.pl.

