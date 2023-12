Pożar marketu znanej sieci. Nad dachem eksplodowały fajerwerki

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 23 grudnia w Mieścisku w Wielkopolsce. Około godziny 16:00 służby zostały powiadomione o pożarze w markecie sieci Biedronka. Gdy jednostki straży pożarnej dotarły na miejsce zdarzenia okazało się, że ogień objął już cały dach budynku.

Akcja gaśnicza wciąż trwa. Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazał tvn24.pl, że ewakuowano 26 osób i na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. – Na miejscu pracuje 18 zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana i trwa dogaszanie – dodał.

Zdjęcia i materiały wideo z akcji strażaków wskazują, że nad płonącym budynkiem dochodziło do eksplozji fajerwerków. Nie ma jednak informacji, czy przyczyniły się one do zaprószenia ognia, czy zapaliły się z innego powodu.

