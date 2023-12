Zakłócenia sygnału GPS nad Polską. Pojawiają się hipotezy o celowym działaniu Rosjan

W serwisie gpsjam.org, gdzie śledzić można zakłócenia GPS na całym świecie, widzimy spory fragment Polski świecący się na czerwono – co oznacza duże problemy. Dotyczy to strefy powietrznej nad miejscowościami takimi jak m.in. Warszawa, Łódź, Białystok czy Szczecin. Na mapie znajdują się też żółte fragmenty – oznaczające średnie zakłócenia. To stan na 26 grudnia.

Eksperci mają pewne podejrzenia

Sekurak, portal traktujący m.in. o cyberbezpieczeństwie, opisuje, że sytuacja może mieć związek z ćwiczeniami NATO. Na X/Twitterze eksperci wymienili też kilka innych opcji, m.in. „obce działania” czy „spoofing”.

Inna hipoteza mówi zaś o celowym zakłócaniu sygnału przez Rosję. Analityk serwisu cyberdefence24.pl, komandor porucznik rezerwowy Maksymilian Dura, wyjaśnia, że zakłócenia pojawiają się raczej powyżej 10 km nad ziemią. Wiadomo to stąd, że serwis gpsjam.com bazuje na zgłoszeniach załóg cywilnych statków, które informują o zakłóceniach. Latają one zwykle na wskazanej wysokości. „Obszar zakłócony pokrywa się z teoretycznym zasięgiem rosyjskich systemów zakłócających znajdujących się w Obwodzie Królewieckim [który graniczy z Polską – red.]” – czytamy.

Celem takiego działania według kmdr. por. rez. Dury ma być chęć „pokazania swojego potencjału i sprawności posiadanych instrumentów” – czytamy. Warto podkreślić, że takie działania są zakazane i grożą za nie surowe kary.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła zakłócenia w przestrzeni powietrznej – podaje zaś TVN24. Piloci otrzymali też komunikat NOTAM, który informuje o tego typu sytuacjach. Tomasz Modrzejewski, rzecznik prasowy PAŻP, informuje, że w razie zakłóceń, kontrolerzy mogą przekazać załogom dodatkowe informacje. Lotnictwo dysponuje infrastrukturą radarową, która umożliwia nawet w takich okolicznościach każdej maszynie bezpieczne dotarcie do celu podróży.

