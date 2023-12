Projekt ustawy o związkach partnerskich. Tusk o szczegółach

Premier Donald Tusk poinformował, że ministra do spraw równości Katarzyna Kotula jest gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich. –Jeszcze tej zimy będziemy procedować projekt o związkach partnerskich – zaznaczył.

Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich było jednym ze 100 konkretów – propozycji programowych KO. Postulat znalazł się w dziale „Rodzina”.

Rząd PO robi krok w stronę związków partnerskich

Jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska nowa ministra ds. równości odniosła się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. związków jednopłciowych. – To deklaracja z mojej strony, że w tym kierunku będziemy zmierzać – związków partnerskich, bo brak tych związków partnerskich, to po prostu łamanie praw człowieka – zapowiedziała Katarzyna Kotula.

„To skandaliczne, że PiS doprowadził do tego, że osoby LGBT o swoje prawa musiały walczyć na arenie europejskiej, bo w ich ojczyźnie nienawistna władza odbierała im podstawowe prawa” – pisała Kotula na portalu X.

We wtorek 12 grudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie pięciu par jednopłciowych z Polski, które złożyły skargę przeciwko w Warszawie. ETPC uznał, że brak regulacji prawnych dotyczących związków jednopłciowych narusza Europejską konwencję praw człowieka. Chodzi w szczególności o artykuł 8 dotyczący prawa do prywatności i życia rodzinnego oraz art. 14 poświęcony brakowi dyskryminacji.

