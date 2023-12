Jutro zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Ministrowie zdradzają plany na przyszłość

Jeszcze we wtorek Sejm zagłosuje za poparciem dla składu ministrów proponowanym przez przyszłego premiera Donalda Tuska. Jeśli zostanie on przyjęty, w środę rano nastąpi zaprzysiężenie go przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wtedy też członkowie gabinetu zaczną pracę w swoich resortach.

Projekty ustaw i uchwał możliwe w najbliższych dniach

Ministerstwem Sprawiedliwości pokieruje były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Już chwilę po exposé zapowiedział on, że w najbliższych dniach, tygodniach mogą pojawić się pierwsze ustawy i uchwały.

– Przy czym pamiętajmy o jednej rzeczy, że tym się ma różnić ten rząd od wcześniejszych, że proces legislacyjny będzie prowadzony porządnie, czyli tu nie będzie żadnego zaskakiwania takiego, że nagle pojawia się ustawa i w jeden dzień jest ona procedowana. Co do ustaw będzie normalny proces konsultacji społecznych i przygotowywania ustaw w uzgodnieniu z partnerami społecznymi – zapewnił przyszły minister sprawiedliwości.

Minister kultury jest gotowy do pracy

Gotowość do pracy zapowiedział przyszły minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, który określił exposé Donalda Tuska jako „podsumowanie wielkiego przełomu, który dokonał się w sercach Polaków”. – Wiary we własne państwo, ale też wiary w sprawczość własnego głosu, o czym mówił premier na końcu – stwierdził.

– Koalicja 15 października to jest wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich rządzących, dla tych którzy są w ławach poselskich, żeby tego wielkiego zrywu, tego pobudzenia polskiego ducha, który zmienia historię, nie zmarnować. To jest także zobowiązanie i dla mnie w przyszłym resorcie, w przyszłych obowiązkach – zapowiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

Bezpieczeństwo kobiet przede wszystkim

W gabinecie Donalda Tuska pojawi się także nowe stanowisko. Ministrą ds. równości zostanie Katarzyna Kotula. We wtorek poinformowała ona, że jedną z pierwszych kwestii podjętych przez przyszły rząd, będzie bezpieczeństwo kobiet. – Ten pierwszy sygnał wybrzmiał dzisiaj bardzo w exposé. Sygnał skierowany do kobiet, do ich rodzin, ale także do lekarzy – oceniła posłanka.

– Drogie kobiety, możecie czuć się bezpieczne. Nie będzie już żadnej pisowskiej, politycznej prokuratury, ani także upolitycznionej policji, która będzie was ścigać, która, kiedy poronicie, będzie przeszukiwała wam szambo – zapowiedziała.

Podobne słowa Katarzyna Kotula skierowała do lekarzy. – Możecie spokojnie pracować kierując się wiedzą medyczną. Możecie leczyć kobiety. Możecie pomagać kobietom i nie musicie się bać. To jest jedna z pierwszych decyzji zanim zmieni się prawo aborcyjne, zanim będziemy przy stole rozmawiać o dekryminalizacji albo depenalizacji. Chcemy zrobić wszystko, żeby już dzisiaj kobiety mogły się czuć bezpieczne – zapewniła.

Nowa ministra skomentowała także wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. związków jednopłciowych. – To deklaracja z mojej strony, że w tym kierunku będziemy zmierzać – związków partnerskich, bo brak tych związków partnerskich, to po prostu łamanie praw człowieka – zapowiedziała Katarzyna Kotula.

Politycy planują waloryzację emerytur

Jej partyjna koleżanka – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która obejmie resort rodziny, pracy i polityki społecznej – zapewniła, że swoją pracę rozpocznie od audytu. – Od rzetelnego rozpoczęcia rozliczania tego, co zastaniemy w tym resorcie, ale w sensie merytorycznym, programowym, pozytywnym i konstruktywnym – mówiła posłanka.

– Niezwłocznie rozpoczniemy pracę nad przepisami wprowadzającymi drugą waloryzację rent i emerytur. oczywiście w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Będziemy także pracować nad wdrożeniem zadeklarowanych, obiecanych, przypomnianych dzisiaj przez premiera z mównicy podwyżek dla sfery budżetowej – zapowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

