Szokujące słowa Jana Pietrzaka ws. migrantów. „Beata Szydło powinna zareagować”

Jan Pietrzak 31 grudnia mówił w TV Republika o sytuacji w TVP. W pewnym momencie stwierdził, że ma „dosyć niemieckiego panowania w Polsce”. – Nie wstępowaliśmy do UE po to, żeby pod dyktando Niemców pracować. A wszystkie fakty, które oni wykonują w tak krótkim czasie, są antypolskie zdecydowanie – zaczął. – Już Odra nie nadaje się do wykorzystania przez Polaków, już trzeba centrum komunikacyjne skasować, już trzeba coś tam. Już trzeba imigrantów nam wprowadzić – dodał.

Skandaliczne słowa Jana Pietrzaka o nielegalnych migrantach

– Mam okrutny żart z tymi migrantami, ale oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców – kontynuował Pietrzak.

– To rzeczywiście bardzo mocny żart – zareagowała prowadząca rozmowę. – Myślę, że ktoś, kto ma takie doświadczenia osobiste, może sobie pozwolić na więcej – dodała Katarzyna Gójska, nawiązując do śmierci ojca Pietrzaka, który zmarł w 1942 r. w więzieniu na Pawiaku. Nagranie usunięto już z kanału Telewizji Republika na YouTube, ale jego fragmenty krążą w serwisie X (dawny Twitter).

Komentarze po wypowiedzi prawicowego publicysty

„Za takie coś TOK FM czy TVN24 Świrski (szef KRRiT – red.) zabiłby w sekundę kosmicznymi karami!!! A tu?... Cisza? Ale tu nie chodzi tylko o stację – nadawcę, ale i rozmówcę. Ten za to powinien natychmiast być ścigany z urzędu przez Prokuraturę” – skomentował senator PO Adam Szejnfeld.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział złożenie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie ws. propagowania nazizmu i rasistowskich gróźb oraz skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TV Republika.

„Beata Szydło z Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau powinna chyba powinna zareagować na słowa Jana Pietrzaka. Skoro siedzi cicho to znacząco przyzwala. A jak przywala to czas na dymisję! Ochoczo szczuła na dzieci migrantów na granicy, odmawiając im prawa do pomocy. Teraz nie ma honoru zareagować na słowa nienawiści i podłości” – napisał z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba.

Czytaj też:

Maciej Orłoś nie miał litości dla gwiazdy TVP. Podsumował Pietrzaka w trzech słowachCzytaj też:

Protest przed TVP. Pietrzak z nową piosenką. „Siekiera, motyka, Budka, Nitras”