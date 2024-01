Zwłoki mężczyzny w szkole w Gorzowie Wielkopolskim. Zlecono sekcję zwłok

We wtorek 2 stycznia w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa w Gorzowie Wielkopolskim znaleziono ciało mężczyzny. Jak podało RMF FM, miał on najprawdopodobniej ok. 50 lat i nie był pracownikiem placówki. Z kolei „Gazeta Lubuska” przekazała, że mógł to być bezdomny mężczyzna, który dostał się do piwnicy przez okno. Śledczy nie potwierdzili oficjalnie tych ustaleń.

Gorzów Wielkopolski. Znaleziono zwłoki mężczyzny w szkole

Kilka informacji dotyczących sprawy przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. – Dostaliśmy zgłoszenie we wtorek, 2 stycznia, w godzinach porannych. W jednym z pomieszczeń znaleziono zwłoki. Były przy nich częściowo nadpalone rzeczy, dlatego na miejsce wezwano biegłego z zakresu pożarnictwa – powiedział w rozmowie z „Gazetą Lubuską” podinspektor Marcin Maludy. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci, a także prokurator, który zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok.

Uczniowie szkoły zostali już odebrani przez rodziców. Odwołano także lekcje zaplanowane na środę. Komunikat w tej sprawie pojawił się na internetowej stronie placówki.

