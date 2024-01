Pogoda nie sprzyja kolei. Oblodzona sieć trakcyjna i liczne opóźnienia

W związku z marznącymi opadami deszczu, które pojawiły się w Polsce z nocy z 3 na 4 grudnia, kolej została w wielu miejscach zblokowana. Znaczna część utrudnień pojawia się na Mazowszu, ale nie jest to jedyny region kraju, w którym należy się z nimi liczyć.

Jak przekazał rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, „obecnie mówimy o sytuacji na kolei, która jest wynikiem trudnych warunków atmosferycznych, bowiem marznący deszcz sprawia, że oblodzona jest sieć trakcyjna”. – Do jej odlodzenia konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu w postaci pociągów sieciowych. Służby i pracownicy kolejowi, którzy wykonują te prace, wykonują je w trudnych warunkach. Temperatury są niskie, a prace te wykonuje się na wysokości ponad 5 m nad torem – wytłumaczył.

Paraliż w kilku miejscach kraju

W wielu miejscach kraju prowadzone są prace mające na celu usunięcie oblodzenia sieci trakcyjnej. Są to: odcinek między Nasielskiem a Działdowem na linii Warszawa – Gdańsk, fragment trasy między Wyszkowem a Ostrołęką, odcinek na trasie Warlubie – Twarda Góra – Smętowo. – Dodatkowo ograniczenia w ruchu pociągów występują na linii kolejowej pomiędzy Słupskiem i Lęborkiem oraz Słupskiem i Ustką – przekazał Jakubowski.

Niektóre fragmenty sieci trakcyjnej udało się jednak już „uwolnić”. – Obecnie sytuacja na sieci kolejowej sprawiła, że służby techniczne po odlodzeniu sieci trakcyjnej wznowiły ruch pociągów na linii kolejowej pomiędzy Małkinią a Sadowne na linii kolejowej Warszawa-Białystok – poinformował rzecznik PKP PLK.

PKP walczy z utrudnieniami

Jakubowski nie ukrywa jednak, że to co dzieje się na sieci kolejowej jest sytuacją bardzo dynamiczną. Nie jest on więc w stanie podać, kiedy nastąpi pełne udrożnienie kolei. – Na bieżąco śledzone są komunikaty meteorologiczne przez nasze służby. Cały czas w pogotowiu są służby techniczne, w gotowości są służby szybkiego reagowania na usterki, pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, czy też awarii, jesteśmy gotowi do działania – zapewnił.

Wszystkie zmiany w kursowaniu pociągów lub ich odwołania można śledzić na stronie portalpasazera.pl. Aktualnie występuje 116 różnych utrudnień, a rekordowe opóźnienie wynosi 637 minut, czyli ponad 10 i pół godziny.

