Abp Jędraszewski o planach rządu dot. religii w szkołach. „Polska należy do Boga”

Arcybiskup Marek Jędraszewski wziął udział w krakowskim orszaku Trzech Króli, zorganizowanym w Krakowie z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego. Podobne orszaki przeszły dziś przez całą Polskę.

– Uroczystość Objawienia Pańskiego – tego, że Jezus Chrystus, Boży Syn, objawił się jako człowiek – to jedna wielka lekcja tego, czym jest miłość Boga do człowieka – mówił hierarcha. – Miłość pełna pokory i uniżenia, ale miłość, która jednocześnie budzi szacunek i wdzięczność ludzi; tę wdzięczność i ten szacunek, który przed wiekami wyrazili mędrcy ze Wschodu przychodząc do Betlejem za gwiazdą, która ich prowadziła i którzy upadli na twarz przed Dzieciątkiem Jezus i złożyli Mu dary wskazujące na Jego królewską godność poprzez dar złota, na Jego Boże pochodzenie przez dar kadzidła, a przez dar mirry na to, co będzie musiał dla nas i dla naszego zbawienia cierpieć – dodał.

Abp Jędraszewski: Próbuje się gasić światło Chrystusa w sercach dzieci

Metropolita krakowski odniósł się również do planów rządu, dotyczących ograniczenia liczby godzin religii w szkołach i obowiązku, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

– Dlaczego te lekcje mają być umieszczane na początku albo na końcu, jakby były gorsze w stosunku do innych lekcji, chociaż uczą one najbardziej podstawowych rzeczy? – pytał abp Jędraszewski. – Dzisiaj próbuje nam się zafundować to samo [co w PRL – przyp. red.] gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach dzieci i młodzieży. Wprowadzać ich w krainę mroków i ciemności, pozbawiania możliwości zrozumienia na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego zdążamy, jakimi powinniśmy być – mówił.

Metropolita krakowski stwierdził, że „35 lat od początku zmian ustrojowych znowu z wielkim niepokojem musimy stawiać pytanie »Czyja jest Polska?«”.

– Czy polskiego narodu, który od samego początku tworzył swoje chrześcijańskie wymiary życia i który ma korzenie chrześcijańskie i bez chrześcijaństwa nie może siebie zrozumieć? Czy Polska jest własnością jakichś lewicowych czy nawet lewackich specjalistów od inżynierii społecznej? – pytał. – Dzisiaj, w święto Epifanii, kiedy tak cudownie spotykamy się na Rynku Głównym w Krakowie, kiedy symbolicznie składamy hołd Dzieciątku Jezus, które przyszło z miłości do nas, by nas miłości uczyć; dzisiaj w tej wspaniałej wspólnocie rodzin, rodziców, dzieci, młodzieży, możemy mieć i dać tylko jedną odpowiedź: Polska należy do Boga, który nam się w swojej miłości nieustannie objawia. Polska jest własnością Boga, a my do Niego, źródła miłości i światła, chcemy nieustannie dążyć – podkreślał krakowski hierarcha.

Czytaj też:

Plany ograniczenia lekcji religii. Abp Depo: To pozwoli młodym ożywić wiaręCzytaj też:

Dziś Wigilia według kalendarza juliańskiego. Prezydent Duda złożył życzenia